Herbert Grönemeyer in Bochum: Fans realisieren erst jetzt, welcher Promi mit ihnen im Ruhrstadion war

Bochum ist in der Woche rund um das EM-Eröffnungsspiel vollkommen elektrisiert. Der Grund trägt seinen Namen: Herbert Grönemeyer. Mit seinem Album „4630 Bochum“ hat er sich in der Ruhrpott-Stadt unsterblich gemacht. Kein Wunder also, dass die Nachfrage für die Tour zum 40-jährigen Jubiläum des Albums mit der Bochumer Hymne gerade da, „wo das Herz noch zählt“ immens war.

Weil die Tickets für die angesetzten Konzerte im Ruhrstadion so schnell vergriffen waren, legte Herbert Grönemeyer sogar noch Zusatzkonzerte obendrauf. Und so hallen „Männer“, „Flugzeuge im Bauch“, „Alkohol“ und Co. im Juni 2024 gleich viermal durch das Bochumer Stadion. Unter die Fans sollten sich dabei auch bekannte Gesichter mischen.

Herbert Grönemeyer in Bochum: Promi völlig ausgelassen

Bei diesem Anblick macht der ein oder andere Fußballfan große Augen. Zu den 25.000 Zuschauern gesellte sich beim ersten der vier Grönemeyer-Konzerte im Bochumer Ruhrstadion auch Steffen Baumgart. Ganz ohne Stadionbesuch geht es offensichtlich beim Trainer des Hamburger SV auch in der Bundesliga-Sommerpause nicht.

Zwar rollte der Ball nicht über den Rasen. Doch der emotionale Coach ging auf der Tribüne trotzdem mächtig ab, wie Aufnahmen aus seiner Instagram-Story beweisen. Aus voller Brust brüllte Steffen Baumgart die Hits „Mambo“, „Männer“ und „Was soll das“ mit.

Steffen Baumgart (re.) kennt sich im Bochumer Ruhrstadion bestens aus. (Archivbild) Foto: IMAGO/Team 2

Die meisten Menschen dürften bei solch einem Einsatz am nächsten Tag mächtig heiser sein. Für den HSV-Coach war das aber mutmaßlich nur ein kleines Aufwärmprogramm für die Vorbereitung in der 2. Liga.

Nicht der erste Grönemeyer-Auftritt von Baumgart

Dass ausgerechnet Steffen Baumgart beim Grönemeyer-Konzert auf der Tribüne war, dürfte für Fußball-Fans keine Überraschung sein. Denn schon im Jahr 2022 sang er als damaliger Trainer des 1.FC Köln beim Gastspiel im Bochumer Ruhrstadion die „Bochum“-Hymne mit.

Damals verstanden die FC-Fans die Einlage noch als kleinen Seitenhieb gegen den Nachbarn aus Düsseldorf. Schließlich kommt im Grönemeyer-Song die Zeile „Wer wohnt schon in Düsseldorf?“ vor. Spätestens jetzt ist klar: Steffen Baumgart ist ein waschechter Grönemeyer-Fan.