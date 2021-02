Flüchtling eröffnet Imbiss in Bochum – überraschend, welches Detail an Deutschland ihm besonders gefällt

Bochum. Fünf Jahre ist jetzt die Flüchtlingskrise in Deutschland her. Fünf Jahre, in denen damals angekommene Flüchtlinge im wahrsten Sinne in Deutschland angekommen sind. Einer von ihnen: Rewar Ayoub (27), der heute in Bochum lebt und arbeitet.

Rewar Ayoub stammt aus dem 200.000-Einwohner-Ort Qamishli im Nordosten Syriens, keine drei Kilometer von der türkischen Grenzstadt Nusaybin entfernt. Als der syrische Bürgerkrieg auch auf die von Kurden dominierte Stadt übergeschwappt war, ist der Alltag dort zum Horror geworden. Bombenanschläge, Entführungen – Rewar sieht für sich dort keine Perspektive mehr, er entschließt sich im Sommer 2015 zur Flucht. Allein. Mit gerade mal 22 Jahren. Sein Ziel: Deutschland. Denn dort lebt bereits seit 2013 sein Bruder als anerkannter Flüchtling.

Flüchtling aus Bochum durchlebt Odyssee, bis er in NRW ankommt

Über Nusaybin ist er nach Izmir, Istanbul und Edirne gekommen. Wochenlang hat er in der Türkei in Flüchtlingslagern gelebt, dort Türkisch gelernt. Dann kam die Chance seines Lebens: Mit einem größeren Boot hat die Überfahrt in Richtung Griechenland geklappt. Im Gespräch mit DER WESTEN erzählt Rewar Ayoub: „Von Griechenland aus bin ich über die Balkan-Route nach Deutschland marschiert. Zu Fuß. Durch Serbien, Ungarn, Österreich.“ Er und die anderen Flüchtlinge hatten Glück mit dem Wetter, in Europa hat ein milder Herbst geherrscht. Über Details will er aber nicht sprechen.

Rewar Ayoub hinterm Grill. Der Syrer ist 2015 nach Deutschland gekommen, liebt seinen Job. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

„Wir schaffen das“ - es sind eigentlich nur drei Worte. Doch seit 2015 polarisierte in Deutschland kaum etwas mehr als dieser Leitsatz von Angela Merkel. Auf der einen Seite löste die Parole der Kanzlerin eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Ein anderer Teil der Gesellschaft fühlte sich überfordert. Überfordert von mehr als einer Million Flüchtlingen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/16, nach Deutschland kamen.

Zwischen Willkommenskultur und AfD-Aufstieg, zwischen Sprachbarriere und Hoffnung auf ein friedliches Leben versuchen die Geflüchteten seitdem in Deutschland Fuß zu fassen. Fünf Jahre sind nun vergangen: Zeit für ein Zwischenfazit. Wie sind die Flüchtlinge mittlerweile in Deutschland angekommen? Was sind ihre prägendsten Erfahrungen? Welche Wendepunkte haben ihr Leben bestimmt?

13 Flüchtlinge haben DerWesten, Moin.de, News38 und Thüringen24 verraten, wie ihr Leben in der neuen Heimat Deutschland heute aussieht.

In Deutschland angekommen ging es für ihn weiter nach NRW. Erst in Paderborn, dann in Bochum, dann in Düsseldorf. Am Ende wieder nach Bochum. Dort lebt er in Wattenscheid bis heute. Ayoub: „Die erste Zeit war natürlich sehr schlimm. Ich konnte kein Deutsch, jeder war auf sich allein gestellt. Nur mein Bruder war in Deutschland, er hatte zum Glück Erfahrung mit Behörden und hat mir geholfen.“

Das ist das Land Syrien:

Land in Vorderasien, das an Israel, Jordanien, dem Libanon, der Türkei, den Irak und dem Mittelmeer grenzt

Hauptstadt Damaskus

rund 21 Millionen Einwohner (Stand 2010), 185.000 Quadratkilometer groß

Unabhängigkeit von Frankreich am 17. April 1946

seit 2011 herrscht Krieg zwischen der Assad-Regierung und ihrer Anhänger auf der einen und syrischen Oppositionellen, teils radikalen Islamisten und vom Ausland (Türkei, Katar, Saudi-Arabien) unterstützte Söldner auf der anderen Seite

laut Schätzungen der oppositionellen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat der Krieg mehr als 465.000 Todesopfer geopfert, über fünf Millionen Menschen sind in Nachbarländer oder nach Europa geflohen

neben sunnitischen Muslimen leben in Syrien auch vergleichsweise viele Christen, Alawiten und andere religiöse Minderheiten

Syrer eröffnet in Bochum eigenes Restaurant, es läuft gut – bis Corona kam

Ein Jahr lang hat er vom Sozialamt gelebt, Anfang 2017 hat er endlich die Erlaubnis erhalten, zu arbeiten. Der Syrer: „Ich wollte immer schon in der Gastronomie arbeiten, habe das schon in Syrien gemacht. In einem deutschen Restaurant durfte ich aushelfen, in Vollzeit. So habe ich die Sprache schnell lernen können.“

Seit etwa anderthalb Jahren betreibt er gemeinsam mit seinem Bruder sein eigenes Restaurant „Karam Grill“ in Bochum-Wattenscheid. Es lief gut – bis Corona kam. Rewar Ayoub: „Ich habe die gleichen Probleme wie alle anderen Gastronomen auch. Immerhin dürfen wir liefern und Essen zum Abholen vorbereiten. Aber die Kosten laufen weiter. Ich hoffe einfach, dass wir Corona bald im Griff haben und ich hier wieder Gäste empfangen darf.“

Bochumer schwärmt: „Der deutsche Winter ist wunderschön“

Ihm gefällt Deutschland sehr. Vor allem eine Jahreszeit. Rewar: „Der deutsche Winter ist wunderschön. Die Ruhe, die kalte Luft, die Nächte, der Schnee. Ich mag Deutschland sehr.“ Sein Ziel ist die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Die notwendigen Sprachkenntnisse hat er bereits dafür erworben, jetzt fehlen ihm noch zwei weitere Jahre Erwerbstätigkeit.

Und was ist sein Traum? Rewar wird nachdenklich, sagt dann: „Eine Rückkehr in die Heimat. Nichts kann die Heimat ersetzen. Ich will gern hier bleiben, aber die Freiheit haben, in die Heimat zurückzukehren, wann ich will. Und Besuch aus Syrien zu empfangen. Aber das ist leider noch unmöglich.“