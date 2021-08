Essen, Dortmund, Bochum und Co.: Nur für kurze Zeit – so kannst du mit Bus und Bahn bald kostenlos unterwegs sein

Normalerweise kann man natürlich nicht kostenfrei mit Bus und Bahn fahren. Doch in Essen, Dortmund, Bochum und weiteren Städten im VRR-Gebiet ist das bald für einige Zeit möglich!

Bald kann im Verkehrsverband Rhein-Ruhr zumindest für kurze Zeit umsonst mit Bus und Bahn gefahren werden. Was sind die Voraussetzungen?

Essen, Dortmund, Bochum und weitere Städte im Ruhrgebiet: So fährst du kostenlos

Was du für die Gratis-Fahrt zwischen Bochum, Essen, Duisburg und den anderen Städten unbedingt benötigst, ist ein guter Freund. Ein liebes Familienmitglied tut's auch.

Essen, Dortmund, Bochum und Co.: Nur für kurze Zeit – so kannst du mit Bus und Bahn bald kostenlos unterwegs sein (Symbolbild). Foto: imago/Jochen Tack

Die Hauptsache ist, dass ihr an einem Wochenende im September unterwegs seid und einer von euch ein Viererticket gelöst hat. Denn dann heißt es: einmal stempeln, zwei Personen fahren.

Das ist der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR):

Das Gebiet des Nahverkehrsanbieter erstreckt sich über das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes sowie Düsseldorf

Im Norden grenzt er an den Westfalentarif (WT), im Süden an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den Aachener Verkehrsverbund (AVV) und im Westen an die Niederlande

Nach eigenen Angaben ist der VRR der einwohnerstärkste Verkehrsverbund und größter Nahverkehrs-Ballungsraum in Europa

Und so geht's: Ein Fahrgast kauft ein Viererticket und entwertet es nur einmal. Der Stempel gilt am Aktionswochenende für zwei Personen. So können mit einem Ticket insgesamt bis zu acht Personen gemeinsam unterwegs sein. Erwachsene dürfen auch Kinder über ihre Fahrkarten mitnehmen. Die Mitnahme-Regel gilt dann ebenfalls für die Kindertickets des VRR. Jedes Kind kann kostenlos ein weiteres Kind mitnehmen, nicht jedoch eine Erwachsenen.

Essen, Dortmund, Bochum: SO kannst du umsonst Bus und Bahn fahren! Foto: Rupert Oberhäuser / dpa

Essen, Dortmund, Bochum und der restliche VRR: Diese Konditionen gelten für die Gratis-Aktion

Dazu gelten die folgenden Konditionen:

Die Aktion findet immer ganztägig freitags, samstags und sonntags im September auf dem Gebiet des VRR statt (03.–05.September, 10.–12. August, 17.–19.September und 24.–26.September)

Berechtigt sind alle Besitzer eines regulären 4erTickets aus dem Sortiment, egal ob Papier- oder Online-Ticket und auch egal welche Preisstufe

Jede Person darf eine weitere kostenfrei im Bereich des VRR mitnehmen

