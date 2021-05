Bochum: Polizei stoppt BMW-Raser – seine Entschuldigung ist entlarvend

Bochum. Entschuldigungen und Ausreden für sämtliches Fehlverhalten muss sich die Polizei wahrscheinlich nicht selten anhören. Doch die Ausrede eines BMW-Rasers in Bochum ist sehr entlarvend…

Ein Parkplatz am Dückerweg in Bochum am Freitag (28. Mai) gegen 22:20 Uhr: Ein 25-jähriger Autofahrer aus Essen zieht alle Aufmerksamkeit auf sich – und übersieht in seinem Imponiergehabe offensichtlich eine anwesende Polizeistreife.

Bochum: Fahrer will mit seinem Fahrstil beeindrucken – das geht nach hinten los

Der 5er-BMW-Fahrer fuhr über den Dückerweg an, driftete mit quietschenden Reifen in die parallel zum Parkplatz führende Fahrbahn. Dann fährt er weiter mit hoher Geschwindigkeit und abermals quietschenden Reifen in Richtung Grünstraße. Zustimmendes Gegröle und Gejohle gab es von Personen, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz aufhielten.

Die Polizei in Bochum stoppte einen BMW-Raser. Foto: Henning Kaiser / dpa

Bochum: Polizei beobachtet das Geschehen

Mit seinem Fahrstil konnte der Essener die anwesende Meute wohl beeindrucken. Doof nur, dass auch die Polizei sein Gehabe mitbekommen hatte. Diese war eher weniger begeistert – und nahm die Verfolgung des 25-Jährigen auf. Der Essener zeigte sich reumütig, er habe nur ein wenig „die Welle machen“ wollen.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: „Welle“ nimmt für den Fahrer ein ungutes Ende

Seine „Welle“ endete schließlich mit einer Strafanzeige und die Beschlagnahme des Autos, des Führerscheins und der Fahrzeugpapiere.

Ob diese Maßnahmen der Polizei bei der zuvor besagten Personengruppe ebenfalls bejubelt worden wäre? Sehr wahrscheinlich nicht…

Auch bei diesem Fall ist die Polizei im Einsatz – und sucht Zeugen: In Bochum ist an der Brückstraße versucht worden, ein Kiosk zu überfallen. Doch was dann passierte, damit rechnete der Täter mit Sicherheit nicht. Alle Einzelheiten zu dem Fall und eine Täterbeschreibung findest du in >>> diesem Artikel. (cf)