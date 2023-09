Edeka in Bochum bleibt erst mal dicht – das müssen Kunden jetzt wissen

Mal eben schnell bei Edeka das Nötigste einkaufen oder den Wocheneinkauf erledigen – in Bochum ist das am Samstag (23. September) vorerst zum letzten Mal möglich. Die Filiale in an der Alleestraße bleibt vorerst dicht.

„Genau wie wir damals die Kunden persönlich im neuen Markt begrüßt haben, werden wir sie auch persönlich verabschieden“, kündigt Manfred Burkowski jetzt gegenüber der „WAZ“ an. Vor 14 Jahren, als der Marktleiter die Türen der Edeka-Filiale in Bochum eröffnete, wurden Rosen zur Begrüßung an die Kunden verteilt. Und damit sich der Kreis schließt, soll dies nun abermals geschehen. Für Kunden bleibt also kaum Gelegenheit, den Kopf hängen zu lassen, oder?

+++ Sahra Wagenknecht will Supermärkten an den Kragen – Edeka und Co. zerschlagen? +++

Edeka in Bochum bekommt Upgrade

Die gute Nachricht: Für immer bleibt der Bochumer Edeka nicht dicht, die Schließung sei nur vorübergehend. Denn die Filiale soll komplett umgebaut und erneuert werden. Bis Spätsommer 2024 muss sie dafür geschossen bleiben. Und danach werden die Kunden in Bochum ihren Supermarkt wohl nicht wiedererkennen.

Das könnte dich auch interessieren:

Denn nach dem Umbau soll Edeka mit weiteren Händlern wie Aldi, Rossmann oder Fressnapf in einem großen Dienstleistungszentrum zusammengelegt werden. „Wir freuen uns also auf den Spätsommer 2024, dann werden wir auf einer Fläche von insgesamt etwa 3.500 Quadratmetern wieder eine große Auswahl an frischen Lebensmitteln in einer modernen Atmosphäre anbieten“, heißt es gegenüber der „WAZ“.

Mitarbeiter drohen keine Konsequenzen

Für die Mitarbeiter der Edeka-Filiale soll der Umbau keine Konsequenzen haben. „Alle Mitarbeiter des Frischecenters werden auch weiterhin bei Edeka Burkowski beschäftigt bleiben. Das ist für uns als Familienbetrieb selbstverständlich“, sagt der Inhaber.

Doch das sei nicht das Einzige, was nach dem Umbau erhalten bleibe. Was Kunden bei Edeka in Bochum künftig noch zu erwarten haben und wo du dich in der Pott-Stadt bald schon über eine weitere Neueröffnung freuen kannst, das erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.