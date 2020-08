Ebay Kleinanzeigen: Hund in Bochum zum Verkauf angeboten – traurig, wo der Vierbeiner dann landet

Klamotten, Autos, Häuser und Tiere: Bei Ebay Kleinanzeigen wird so ziemlich alles verkauft. Regelmäßig auch Hunde. Meist geht das gut. Doch einen Hund hat es übel erwischt. Statt bei einem neuen, glücklichen Besitzer landete das Tier ganz woanders.

Das Schicksal des kleinen Vierbeiners macht einfach nur traurig.

Ebay Kleinanzeigen: Hund steht zum Verkauf, dann folgt trauriges Schicksal

Offenbar wollte sein alter Besitzer das Tier nicht mehr haben. Denn er bot den Hund bei Ebay Kleinanzeigen zum Kauf an.

Wenige Tage später hatte der kleine Vierbeiner dann jedoch kein neues zu Hause. Stattdessen landete der Hund beim Tierheim in Bochum!

Das Tier wurde vergangene Nacht als Fundtier abgegeben, wie das Tierheim bei Facebook bekannt gab. Dazu schreibt es: „Dummer Zufall oder Absicht?“

Was wirklich hinter der Geschichte des herrenlosen Hundes steckt, ist nicht klar. Stattdessen musste das Tierheim feststellen: „Sie ist sehr ängstlich und mit der Situation hier vor Ort maßlos überfordert.“

Tierhandel bei Ebay:

Der Handel erfolgt nicht per Mausklick, sondern vor Ort

Welpen dürfen nicht jünger als acht Wochen alt sein

Tiere dürfen weder verschenkt, noch getauscht oder vermietet werden

Selbstverständlich dürfen Tiere nicht versendet werden

Private Anbieter dürfen nicht mehr als eine Anzeige pro Jahr schalten

Ebay Kleinanzeigen erkennt und sperrt unseriöse Angebote

Auch kannst du selbst solche Angebote melden

Wer kann Angaben zu dem Hund machen?

Die mittlerweile gelöschte Anzeige bei Ebay Kleinanzeigen habe keine Hinweise zu dem Tier liefern können. Lediglich der Name „Fufi“ sei dem Verkaufsangebot zu entnehmen gewesen. Deshalb fragt das Tierheim nun: „Wer kann Angaben zu der Kleinen oder dem Halter machen?“

Hund: Der Vierbeiner hofft jetzt auf ein neues Herrchen. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Das Tierheim Bochum ist unter der Telefonnummer 0234 295950 sowie per E-Mail an info@tierheim-bochum.de zu erreichen. Vor allem „Fufi“ selber dürfte sich wohl über jede noch so kleine Hilfe freuen.