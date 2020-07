„Das perfekte Dinner“: Bochumer stellt Wohnung vor – VOX muss sofort eingreifen

Vier Gäste, ein Gastgeber. „Das perfekte Dinner“ in den eigenen, vertrauten vier Wänden. So kennt man die Show. So läuft „Das perfekte Dinner“ normalerweise ab. Doch was ist in Corona-Zeiten schon normal?

Das musste auch Sebastian aus Bochum einsehen. Dabei hatte er sich das sicher anders vorgestellt, als er sich als Hobby-Koch für „Das perfekte Dinner“ (VOX) bewarb.

Der Selbstständige, der mit Whiskey- und Spirituosentasting sein Geld verdient, darf seine „Das perfekte Dinner“-Gäste aus dem Ruhrgebiet nicht wie gewohnt bei sich zu Hause bewirten.

„Das perfekte Dinner“: Bochumer Sebastian darf keine Gäste zu sich einladen

„Heute werden wir leider das perfekte Dinner nicht bei mir zu Hause erleben. Heute müssen wir ausweichen. Weil man in meiner Wohnung den Abstand, den man einhalten muss, nicht einhalten kann“, so der 37-Jährige, der die Show-Bestimmungen während der Corona-Phase aber respektiert.

VOX hat aber schon einen Plan B. Und so zieht das gesamte Team während des Essens in eine sogenannte „Dinnerkitchen“, in der es genügend Platz für alle Kandidaten gibt. Nur die Trennscheibe in der Mitte des Tisches, die wird trotzdem aufgestellt.

Zubereiten darf der „Das perfekte Dinner“-Koch aus Bochum seine Mahlzeiten zum Teil aber in den eigenen vier Wänden.

„Das perfekte Dinner“: Das ist Sebastians Menü

Vorspeise: Quinoasalat, kaltes Gurken-Wacholder-Süppchen und asiatisches Rindertatar

Hauptspeise: Surf & Turf: Dry Aged Rind mit Riesengarnele auf einem Kürbis-Süßkartoffelstampf und Portwein-Zuckerschoten

Nachspeise: Marula-Likör-Tiramisu

Das perfekte Dinner. Foto: TV NOW

Sein Menü ist zumindest beim Nachtisch afrikanisch angehaucht. Zu Südafrika hat Sebastian eine ganz besondere Verbindung. Dort hat er mal eine Ausbildung zum Ranger gemacht.

Wie aber kommt das Essen bei seinen Konkurrenten an?

„Das perfekte Dinner“: Die Punktevergabe – Achtung, Spoiler!

Nicht eindeutig. „Da muss man sich erst mal ein bisschen sortieren, ein bisschen einstellen“, findet sein Gast Christian über das Essen. Am Ende springen für den „Das perfekte Dinner“-Gastgeber aber immerhin 30 Punkte raus. Ein Punkt mehr, als seine Tagesvorgängerin Lea.

Und die neue von VOX ausgewählte „Dinnerkitchen“ tut dem kulinarischen Abend offenbar auch keinen Abbruch.

„Das perfekte Dinner“ läuft von montags bis freitags um 19 Uhr bei VOX.

