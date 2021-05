Bochum: Chef von Kult-Laden schießt gegen Corona-Maßnahmen – „Bermudadreieck ist tot“

Bochum. Es ist ein Anblick, der jeden aus Bochum traurig machen muss...

Seit Beginn des Dauer-Lockdowns im November wirkt das Bermudadreieck in Bochum wegen Corona wie ausgestorben. Dabei ist die Ausgehmeile der Stadt die meistbesuchte im Ruhrgebiet gewesen. Geht man jetzt dort spazieren, sieht man außer geschlossenen Geschäften, Bars, Kneipen und Imbissen nur trostlose Leere.

Jetzt hat ein Kult-Laden im Bermudadreieck einen wichtigen Appell – und greift die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung von Bochum aus scharf an!

Bochum: Kult-Laden im Bermudadreieck schießt gegen Corona-Maßnahmen

Ronald Gottwald (39) ist Inhaber und Geschäftsführer des „Bratwursthauses“ im Bermudadreieck. Er spricht aus, womit viele seiner Kollegen seit Monaten zu kämpfen haben. Gottwald zu DER WESTEN: „Wir sehnen uns hier endlich nach Wiederöffnungen. Das Bermudadreieck ist tot, das sieht und merkt man leider.“

Das Bochumer Ausgehviertel Bermudadreieck wirkt seit Beginn des Dauer-Lockdown wie ausgestorben. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Und weiter: „Wir hatten im November und Dezember Umsatzeinbußen von 70 Prozent! Nur dank des Lieferdienstes kommen wir aktuell immerhin auf etwa plus minus null. Ich bin froh und stolz, dass unser Team weiterhin so motiviert bei der Sache ist und wir niemanden in Kurzarbeit schicken müssen.“ Das „Bratwursthaus“ ist kein klassischer Imbiss, wo sich Kunden hinsetzen könne. Im Außenbereich gibt es Stehtische, wo man gemütlich seine Wurst genießen kann.

Ronald Gottwald ist Inhaber und Geschäftsführer des „Bratwursthauses“ im Bochumer Bermudadreieck. Foto: Privat

Das ist aktuell kein Thema, Kunden dürfen ihre Bestellung nicht mal vor Ort öffnen, müssen mindestens 50 Meter entfernt essen. Für den „Bratwursthaus“-Chef eine Katastrophe: „Hier haben sich Menschen getroffen, gegessen, getrunken, unterhalten. Das ist alles weg. Meinen Mitarbeitern fällt es schwer, den Kunden zu sagen, dass sie ihr Essen woanders essen sollen oder Verbote aussprechen müssen.“

„Bratwursthaus“-Chef aus Bochum hat Faxen dicke – „Sonst wird es für alle kritisch“

Dabei habe man eine fünfstellige Summe investiert, um einen coronagerechten und dennoch attraktiven Außenbereich mit Mindestabstand, Schutzgläsern und Beleuchtung aufzubauen – alles für die Katz'! Gottwald ist auch im Vorstand der „ISG Bermuda3Eck“ (Immobilien- und Standortgemeinschaft). Hier haben sich Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer zusammen geschlossen, um das Umfeld im und ums Bermudadreieck zu verbessern.

Zwar drohe dem „Bratwursthaus“ wegen Corona nicht die Schließung. Doch Gottwald warnt auch: „Wir müssen zusehen, dass es hier bald wieder richtig losgehen kann. Sonst wird es für alle kritisch, ob direkt oder indirekt.“

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Hilferuf bei den politisch Verantwortlichen auf Gehör stoßen wird...

