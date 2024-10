Bochumer macht Münzen-Fund mitten auf der Straße – krass, was dann ans Licht kommt

Auf der Straße findet mancher Fußgänger so einiges – was jetzt ein Mann aus Bochum entdeckt hat, lässt allerdings aufhorchen: mehrere Münzen. Der Münzen-Fund in Gelsenkirchen hat eine ganz besondere Wendung.

Am Donnerstagabend (17. Oktober) war der Bochumer in Gelsenkirchen unterwegs. Dort fand der Mann mitten auf der Straße etwa zehn Goldmünzen. Der ehrliche Finder übergab sie sofort der Polizei. Was dann rauskam, erahnte keiner.

Bochumer macht unglaublichen Münz-Fund

Der Mann war im Bereich Heistraße/Emil-Zimmermann-Allee im Stadtteil Erle unterwegs, als er die etwa zehn Goldmünzen fand, wie die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen berichtet. Der Bochumer übergab seinen Fund gegen 19.45 Uhr an die Polizei auf der Polizeiwache in Buer.

Die Polizei Gelsenkirchen nahm sich der Sache an. Nach der ersten Untersuchungen der Goldmünzen stand fest: Der Wert der Münzen erstreckt sich auf einen Euro-Betrag im fünfstelligen Bereich! Die Polizei bedankt sich in der Pressemitteilung ausgiebig bei dem ehrlichen Finder aus Bochum.

Wem die wertvollen Goldmünzen gehören, steht noch nicht fest. Aus Pressemitteilung geht hervor, dass die Polizei derzeit ermittelt, um den Besitzer ausfindig zu machen. Eins steht jedoch fest: Der Besitzer kann von Glück reden, dass der ehrliche Bochumer die Münzen gefunden hat!