In Bochum sind in einer Wohnung zwei Leichen aufgefunden worden.

Bochum: Zwei Tote in Wohnung gefunden – Ermittlungen dauern an

Bochum. Mittwochmittag rückten Polizei und Rettungsdienst zu einer Wohnung in Bochum aus. In dem Objekt an der Bergstraße entdeckten die Beamten gegen 14 Uhr zwei Leichen. Noch sind die Todes-Umstände völlig unklar. Die Polizei geht auf DERWESTEN-Nachfrage am Abend nicht von einem Fremdverschulden aus.

Kriminalbeamte betreten das Haus an der Bergstraße. Foto: Justin Brosch

_______________

Mehr Themen aus Bochum:

Bochum: Bogestra mit fragwürdiger Ankündigung – Bewohner sind geschockt: „Unfassbar“,„Ohne Worte“

Sparkasse in Bochum: Frau hebt viel Geld ab – als die Polizei eingreift, wird sie ungemütlich

A40 bei Bochum: Reifenlager lichterloh in Flammen – Auswirkungen auf Autobahn

_______________

Eine Mordkommission ermittelt. Weitere Informationen sollen am Donnerstag erfolgen.

Wir berichten weiter. (mb)