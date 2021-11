Bochum: Ziege von Schulhof gestohlen! Jetzt gibt es Neuigkeiten

Bochum. Neue Entwicklungen im Ziegen-Entführungsfall in Bochum! Schulziege Moni ist am Montag aus ihrem Gehege an einer Schule an der Höntroper Straße 95 gestohlen worden!

Die Polizei Bochum hatte schnell einen Verdacht. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Bochum: Ist Schulziege Moni von IHM entführt worden?

In der Zeit von Montag auf Dienstag wurde Schulziege Moni aus ihrem Gehege entführt. Doch wer würde eine Ziege aus einem Schulgehege stehlen? Die Polizei verdächtigt schnell einen 28-jährigen Mann aus Sankt Augustin, doch dieser blieb zunächst unentdeckt. Die Polizei fahndete daraufhin nach der Ziege.

Nur wenige Stunden, nachdem die Polizei ein Bild der Ziege Moni veröffentlichte, meldete sich ein Zeuge, der das Tier in einem Grünbereich am Bahnhof-Ehrenfeld gefunden hatte. Der 28-jährige Verdächtige war ebenfalls vor Ort.

Schulziege Moni wurde wohlbehalten zurück in ihr Gehege gebracht. Ob und inwiefern sich der Dieb für seine Tat verantworten muss, ist noch nicht bekannt. Hauptsache ist, dass Moni wieder gesund und munter in ihrem Zuhause angekommen ist und nun weiterhin die Schulkinder erfreuen kann. (lb)

