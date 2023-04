Bochum: Mega-Stars für beliebtes Festival angekündigt – Fans werden kreischen

Festival-Fans aus Bochum können es kaum noch erwarten: Vom 18. August bis zum 3. September findet wieder das Zeltfestival Ruhr statt! Und für die 14. Auflage der Veranstaltung haben sich die Macher eine ganz besondere Band ins Boot geholt…

In wenigen Monaten wird es am Kemnader See in Bochum laut: Das Zeltfestival Ruhr schlägt im wahrsten Sinne des Wortes seine Zelte auf. Dabei ist ein Programm bestehend aus Musik, Comedy und Kabarett geplant – und auch die Band Tokio Hotel ist mit am Start!

Bochum: Tokio Hotel-Auftritt am 24. August geplant

Die vier Magdeburger Jungs stehen zum allerersten Mal beim Zeltfestival Ruhr auf der Bühne. Das verkündete der Veranstalter stolz in einer Pressemitteilung. 2005 feierte die Band mit dem Hit „Durch den Monsun“ den Mega-Durchbruch. Im vergangenen Herbst erschien das letzte Album von Bill Kaulitz und Co.

Die Band wird in Originalbesetzung auftreten. Bill, Tom, Gustav und Georg: Sie sind alle mit am Start. Es sollen alte Klassiker sowie neue Hits gespielt werden. Der Auftritt ist am 24. August.

Bochum: Auch SIE sind mit dabei

Doch die Jungs von Tokio Hotel sind natürlich nicht der einzige Act beim Zelt Festival Ruhr: So kündigte der Veranstalter in derselben Pressemitteilung das Erscheinen von Maxi Gstettenbauer an. Der Stand-Up-Comedian kommt am 25. August mit seinem Programm „Gute Zeiten halten, was der Titel verspricht“ in die Ruhrauen.

Und auch auf 80er-Jahre-Star Kate Bush dürfen sich die Fans freuen. Inzwischen konnte sie mit ihrem Megahit „Running Up That Hill“ auch die Generation TikTok begeistern. Festival-Fans aus Bochum und Umgebung werden sich den Zeitraum 18. August bis 3. September wohl dick im Kalender markiert haben.

