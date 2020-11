Bochum: Wirt wettert gegen Kollegen – „Kann euer Geheule wegen der Maßnahmen nicht mehr ertragen“

Während sich die meisten Gastronomen und Kulturschaffenden darüber aufregen, dass sie in der Corona-Pandemie nahezu alleine gelassen werden, hat ein Wirt aus Bochum die Schnauze gestrichen voll.

Allerdings anders, als man denken mag: Der Wirt aus Bochum meckert nun nicht über den erneuten Lockdown, sondern über seine Kollegen.

Wirt aus Bochum will kein Gejammer mehr über Corona-Maßnahmen hören

Denn der Gastwirt ist der Meinung, dass die Gastronomen und Solo-Selbstständigen dankbar sein sollten, dass sie überhaupt eine Entschädigung erhalten.

------------------------------------

• Mehr Themen:

A40: Heftiger Unfall mit vier Fahrzeugen – Autobahn am Morgen komplett gesperrt

Bochum: Tödlicher Unfall! Mann fährt Radfahrer an – und prallt später gegen Brückenpfeiler

A44 bei Bochum: Schreckliches Unglück nahe der Autobahn – Mann tot

Bochum: Verstörender Fund in der Mülltonne! „Schande über manche Menschen!“

-------------------------------------

„Hört auf zu jammern, ich kann euer Geheule über die letzten beschlossenen Maßnahmen nicht mehr ertragen. Geht auf die Knie, dass die Regierung, euch/uns 75 Prozent aus 11.19 erstattet! Egal, was ihr in Hygienekonzepte investiert habt, ihr hättet mit keinem Konzept der Welt wirtschaftlich erreicht, was die Regierung uns jetzt schenkt! Etwas Demut täte gut!“, schreibt der Wirt auf der Facebook-Seite seiner Kneipe „Zur Postkutsche“.

Gastwirt bekommt Gegenwind unter seinem Post

Dass er mit dieser Meinung eher alleine ist, dürfte dem Mann vor dem Post bereits klar gewesen sein. Darunter kommentieren auch einige Menschen, dass sie die Meinung nicht teilen.

Ob es sich dabei um Gastronomie-Kollegen handelt, ist unklar.

>>> Bochum: Corona-Sorge um Kinos – „Wird nicht jedes Haus überleben“

Hier einige der Kommentare:

„Lieber "Zur Postkutsche Besitzer"...Sie scheinen ja in Geld zu schwimmen, sonst könnte man so eine gequirlte "........." gar nicht von sich geben..“

„Euch ist aber schon klar, dass die Angestellten wieder in Kurzarbeit müssen und wieder ohne Perspektive dastehen und zusehen müssen, wie die ihre Miete zahlen müssen? “

„Die Verluste der Vergangenheit und Zukunft lösen sich damit in Luft auf? Dies Hexenjagd der letzten Zeit auf die Gastronomie war nicht o.k. und schon gar nicht begründet“

Manch einer vermutet hinter dem Post sogar einen satirischen Beitrag. Der Gastwirt hat sich zu dieser Vermutung allerdings bisher nicht geäußert. (fb)