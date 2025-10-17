Katze gerät in Bochum unter die Räder – als Feuerwehr den Chip ausliest, wird’s vogelwild

In Bochum hatte es ein ungewöhnlicher Einsatz durchaus in sich. Am Montagabend (13. Oktober) gegen 21.15 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle ein. Ein Autofahrer meldete der Feuerwehr Miau-Laute aus seinem Wagen. Der Verdacht: Eine Katze steckte unter der Stoßstange seines Pkw fest.

Sofort rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache I zur Bahnhofstraße in Bochum-Wattenscheid aus. Vor Ort war das leise Miauen deutlich zu hören – aus dem Bereich des hinteren Radkastens. Der Fahrer erzählte, er sei gerade aus Hannover gekommen und habe das Tier erst beim Parken bemerkt. Doch für die Katze setzte er sich sogar besonders ein.

Feuerwehr Bochum im tierischen Einsatz

Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug zunächst gegen Wegrollen, hoben es anschließend leicht an und entfernten das Hinterrad. Um an die Katze zu gelangen, nahmen sie zudem die Radkastenverkleidung ab – mit Erfolg. Nach ein paar beruhigenden Worten zeigte sich das Tier schließlich.

Ein Feuerwehrmann reagierte blitzschnell und griff beherzt zu. Das kleine Kätzchen, völlig verängstigt, aber unverletzt, war endlich gerettet. Eine kurze Kontrolle zeigte: Das Tier trägt einen Mikrochip und stammt offenbar aus Hannover. Der Fahrer erklärte sich sogar bereit, das Tier zurückzubringen.

Bochum zeigt Herz für Tiere

Am Ende fuhr der Autobesitzer das Kätzchen persönlich nach Hannover, um es seinen Besitzern zu übergeben. Für Mensch und Tier ging der Abend also glimpflich aus und mit einer herzerwärmenden Geschichte.

Der Einsatz der Feuerwehr Bochum dauerte rund 70 Minuten. Danach kehrten die Kollegen auf die Wache zurück. Wieder einmal hatte Bochum bewiesen, dass hier nicht nur Menschen, sondern auch Tiere auf schnelle Hilfe zählen können.

Wer verdächtige Geräusche aus dem Motorraum oder unter dem Auto hört, sollte vor dem Start immer kurz nachsehen oder im Zweifel Hilfe rufen. Besonders im Herbst und Winter suchen Katzen dort Wärme und Schutz, manchmal mit gefährlichen Folgen.