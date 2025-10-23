Jetzt ist es so weit! Neuigkeiten zu beliebter Attraktion auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt

Noch rund einen Monat müssen sich die Bochumer gedulden, bis der Weihnachtsmarkt in der City wieder öffnet. Vom 20. November bis 23. Dezember verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein Lichtermeer und eine duftende Melange aus Glühwein und gebrannten Mandeln – mit vielen Attraktionen.

Da wären zum Beispiel der „Fliegende Weihnachtsmann“, der bereits in Bochum gelandet ist (hier mehr dazu). Aber auch der mittelalterliche Markt, die Lichtskulpturen UND das Eisstockschießen gehören zu den großen Attraktionen. Und letzteres kann ab sofort gebucht werden.

Weihnachtsmarkt Bochum: Buchung für Eisstockschießen möglich

„Ab sofort ist die beliebte Eisstockbahn auf dem Boulevard reservierbar“, verkündet die Stadt Bochum am Mittwochabend (22. Oktober) in einer Pressemitteilung. Die Eisstockbahn auf dem Boulevard vor „Mutter Wittig“ ist seit vielen Jahren

eine der Attraktionen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt.

Eisstockschießen ist ein Wintersport, der ein bisschen an Curling erinnert. Ziel ist es, Eisstöcke möglichst nah an ein Ziel (die sogenannte Daube) zu schießen oder zu legen.

Gespielt wird auf einer glatten Eisbahn. In Bochum misst die Länge der Eisbahn 14 Meter

langen Bahn, die aus synthetischen Kunsteisplatten besteht. Gruppen mit bis zu

acht Personen können die Wintersportart gemeinsam spielen. Die Attraktion erfordert nicht viel Vorwissen oder Können, ist für Groß und Klein geeignet und ganz egal ob mit der Familie, Freunden oder zur Weihnachtsfeier.

Alles zu Preisen und Öffnungszeiten

Jedes Spiel dauert 90 Minuten und kostet je nach Uhrzeit und Wochentag zwischen 56 und 76 Euro inklusive Spielmaterial. Einzige Bedingung: Die Bahn muss vorher gebucht und die Bestätigung dem Personal am benachbarten Glühweinstand „Alte Liebe“ in dem historischen Doppeldeckerbus vorgelegt werden.

Ab sofort kannst du im Internet auf der Seite der Stadt Bochum, in der Bochum Tourist-Information an der Huestraße 9 oder über das Callcenter unter Tel. 0234-963020 buchen. Online können auch nochmal die Spielregeln nachgelesen werden. Geöffnet ist die Eisstockbahn während der Kernöffnungszeiten des Bochumer Weihnachtsmarktes von 12 bis 21 Uhr – einzige Ausnahme ist der Totensonntag.



