Bochum: WDR-Team besucht Flutopfer – dann bricht das Chaos los

Bochum. Vor drei Monaten hat die Flut in Ahrweiler fast 500 Gebäude mit sich gerissen. Dadurch haben nicht nur unzählige Menschen ihr Zuhause verloren, sondern auch deren Tiere. Etliche von ihnen fanden ein neues Zuhause in der Papageienauffangstation in Bochum.

Der WDR Bochum hat jetzt diesen Flutopfern einen Besuch abgestattet und bei den Dreharbeiten für die Lokalzeit Ruhr Überraschendes erlebt. Chaos inklusive!

Bochum: WDR besucht gefiederte Flutopfer – dann passiert das

Bochum: Beim Dreh des WDR in der Papageienauffangstation war einiges los. Foto: IMAGO / Steinach

Knapp zwanzig zum Teil verletzte Federtiere kamen nach der Katastrophe nach Bochum. „Zum Teil in sehr schlechtem Zustand, wir haben den Tierarzt einschalten müssen“, berichtet Betreiberin Heike Mundt.

„Inzwischen geht es ihnen wieder gut. Es ist kein einziges Tier verstorben“, freut sich Mundt für ihre bunt gefiederten Schützlinge. Munter fliegen sie in der Station von Ast zu Ast. Die Papageien sind an diesem Tag allerdings nicht die einzigen, die Spaß an den Dreharbeiten des WDR haben.

Sichtliche Freude hat auch der Kameramann des Teams. Der wollte vermutlich eigentlich eine Szene mit seiner Kamera aufnehmen. Keine Chance – stattdessen harrt er grinsend mit seinem Arbeitsgerät inmitten einer Schar bunter Vögel aus.

Nach der Flutkatastrophe sind viele Papageien heimatlos geworden. In Bochum haben sie ein neues Zuhause gefunden (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Bochum: Vögel nehmen WDR-Team in Beschlag

Denn die Tiere haben ihn kurzerhand zu ihrem neuen Lieblingsplatz auserkoren! Vier Tiere machen es sich auf Mensch und Kamera bequem. Zwei auf dem Gerät, einer auf der Schulter, einer genießt die Aussicht von seinem Kopf aus.

Chaos im Vogelkäfig? Mitnichten. Zweibeiner und Federvieh fühlen sich augenscheinlich pudelwohl miteinander. Die neugierigen Tiere haben sich mit dem neuen „Inventar“ inzwischen angefreundet und sich darüber hinaus von der Flutkatastrophe erholt.

„Die Tiere, die wir seit ein paar Monaten bei uns haben, die sich hier so toll integriert haben – das sind für mich die tollsten Tiere“, lobt Mundt. Das glauben wir gern. Schließlich haben sie auch den Kameramann des WDR innerhalb eines Drehs in ihre Gruppe integriert. Niedlich! (vh)