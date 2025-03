Bochum: Zehntausende Euro versenkt! Sporthalle macht Schüler krank

Sie sollte eigentlich schick aussehen – für den Sportunterricht ist diese Halle in Bochum-Wattenscheid aber offenbar völlig ungeeignet. Deswegen sind jetzt fast 50.000 Euro futsch!

Die Wände der Sporthalle in Bochum-Wattenscheid sind schwarz-weiß-gestreift – und das irritiert zahlreiche Schüler unter anderem bei Ballsportarten. Schlimmer noch: Einigen wird wegen den senkrechten und kontrastreichen Metall-Lamellen sogar schwindelig! Die Halle muss deswegen bald umgebaut werden, wie die „Bild“ berichtet.

Bochum: Insgesamt vier Schulen nutzen die Turnhalle

Die Turnhalle am Märkischen Gymnasium in Bochum-Wattenscheid ist nagelneu, kostete fast 20 Millionen Euro. Doch der Hintergrund ist störend für manche Sportarten, wie ein Pressesprecher der Stadt Bochum zugab. Wie weitere Medien berichten, soll Schülern wegen den Streifen sogar schwindelig werden. Außerdem sind die Körbe und die Netze kaum zu erkennen.

Insgesamt vier Schulen nutzen die neue Turnhalle. Dass die enge Lamellenanordnung zu Irritationen führen könne, habe man so wohl nicht absehen können, sagte der Sprecher laut der „Bild“. Und deswegen müssen die Lamellen jetzt weg! Sie werden neu angeordnet und umlackiert – zusätzliche Kosten: 48.000 Euro!

