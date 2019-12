Bochum: Von Anita S. (35) fehlt seit Tagen jede Spur – Polizei greift jetzt zu dieser Maßnahme

Bochum. Bereits seit über einer Woche wird die 35-jährige Anita S. aus Bochum vermisst!

Seit dem 7. Dezember fehlt von der Frau jede Spur. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sie zuletzt im Grenzbereich zwischen Witten und Bochum gesehen.

Bochum: Anita S. seit Tagen vermisst – Polizei erstellt Fahndungsplakat

An jenem Datum soll sie gegen 17.30 Uhr noch mit ihrer Mutter telefoniert haben. Anschließend sei Anita S. aber weder an ihrer Arbeitsstelle noch an ihrer Heimatadresse in der Schulte-Hordelhoff-Straße auffindbar gewesen. Deshalb hat sich die Polizei nun elf Tage später dazu entschieden, die Suche mit einem Fahndungsplakat fortzusetzen.

Mit diesem Fahndungsplakat sucht die Polizei Bochum nach der vermissten Anita S. Foto: Polizei Bochum

Die vermisste Anita S. wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare

ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm

sie trug einen schwarzen Parka, eine karierte Bluse und eine schwarze Jeanshose mit Sneakern

sie hatte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ bei sich

Hast du Anita S. gesehen? Dann melde dich beim Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) unter den Rufnummern 0234/909-4120 sowie 0234/909-4441 (Kriminalwache).