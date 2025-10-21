Neuer Burger-Laden in Bochum – der Inhaber ist kein Unbekannter

Am 1. Dezember öffnen nicht nur die Kinder das erste Türchen ihrer Adventskalender. In Bochum soll sich dann auch die Tür eines neuen Burger-Ladens eröffnen.

Wie DER WESTEN aus erster Hand erfahren hat, soll an diesem Tag in Linden der „Volksburger“ eröffnen. Volksburger? Da klingelt doch etwas. Schließlich gibt es doch bereits den „Volksdöner“ in Bochum. Und das ist kein Zufall.

Bochum bekommt „Volksburger“

Schließlich steckt hinter dem neuen Burger-Laden der gleiche Mann. Es handelt sich um Nuh Dogan, der vor zwei Jahren mit dem teuersten Döner in NRW Schlagzeilen gemacht hat (mehr dazu hier >>>). Seit diesem Jahr bedient der Bochumer eine ganz andere Schiene.

So hat Nuh Dogan gemeinsam mit französischen Investoren seit Mai das Imbiss-Franchise „Volksdöner“ an den Start gebracht, wo der Döner nur 3,99 Euro kostet. Ein spektakulärer Gegensatz zum Luxus-Döner für 29,99 Euro im vorherigen Laden.

Jetzt folgt also der „Volksburger“ mit einem ähnlichen Konzept. Auch hier soll jede Speise nur 3,99 Euro kosten. „‚Volksburger‘ ist nicht nur ein Name, sondern ein Versprechen: Hier ist für jeden etwas dabei, und wir möchten, dass sich jeder willkommen und gut versorgt fühlt“, erklärte Nuh Dogan im Gespräch mit DER WESTEN. Jetzt steht auch fest, wo genau die erste Filiale eröffnen soll.

Hier eröffnet der erste „Volksburger“

Der neue Imbiss soll an der Hattinger Straße 824 eröffnen, dort wo zuvor die „I am Love Eisdiele“ im Stadtteil Linden war. Anwohnende wissen: Ein ganz kleines Ladenlokal und genau das, was Nuh Dogan gesucht hat. Denn die günstigen Preise seien nur möglich durch eine kleine Miete, wie der Gastronom im Gespräch mit DER WESTEN erklärt. An der Qualität wolle er schließlich nicht sparen.

Wenn alles glattläuft, eröffnet der „Volksburger“ am 1. Dezember. „Dies ist ein ganz besonderer Moment für mich, da ich in diesem Jahr mein 20-jähriges Jubiläum in der Gastronomie feiere“, so Dogan, der expandieren will. Denn auch in diesem Fall soll es ein Franchise werden. Und für die zweite „Volksburger“-Filiale hat der Bochumer auch schon ein Ladenlokal im Visier. Und zwar in Langendreer. Aber das sei noch nicht in trockenen Tüchern. Daher gilt der volle Fokus erst einmal auf Linden.