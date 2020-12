Bochum: Brutaler Raubüberfall und versuchter Mord! DIESES Detail ist besonders perfide

Sie wollten als Raub-Quintett das große Geld machen – jetzt stehen sie unter anderem wegen versuchten Mordes in Bochum vor Gericht!

Seit Dienstag stehen mehrere Männer vor dem Landgericht Bochum. Der Vorwurf laut Staatsanwaltschaft: Versuchter Mord, besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Dabei sollen die Männer zweimal zu dritt in die Wohnung von Fabian B. eingebrochen sein, um von ihm Geld, Drogen und Wertgegenstände zu erbeuten. Vor der Wohnung hatte ein Fluchtfahrzeug gewartet. Der Fahrer: der Vater eines der Räuber!

Ein brutaler Überfall als Familien-Ausflug...

Der 20-jährige Fabian R. Während er geraubt habe, soll sein Vater draußen gewartet haben. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Bochum: Quintett wegen versuchten Mordes vor Gericht

Emre K. (27), Burak K. (25) und Fabian R. (20) sollen am 10. Mai gegen 22 Uhr zu ihrem Opfers gefahren sein. Alle drei hatten sich laut Staatsanwaltschaft maskiert, seien dann mit einem Messer und einem Schlaghammer bewaffnet in die Wohnung von Fabian B. eingebrochen. Das Opfer sei völlig überrascht gewesen. Die Täter sollen ihm damit gedroht haben, seinen Schädel einzuschlagen, wenn er nicht sofort sein Geld und sein Gras herausrücken würde.

Thorsten R., der mutmaßliche Fahrer der Räuber-Bande. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Zwei anwesende Zeugen hatten den Räubern daraufhin Bargeld sowie zehn Gramm Cannabis und ihre Smartphones überreicht. Die Täter haben weitere Gegenstände aus der Wohnung genommen, Burak K. soll noch den Fernseher eingetreten und so zerstört haben. Das besonders perfide Detail: Vor der Tür hat Thorsten R. (46) wie verabredet in einem Fluchtfahrzeug gewartet. Er ist der Vater von Fabian R., soll für die Fahrt 80 Euro bekommen haben.

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die nicht die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

Nach zwei Wochen der nächste brutale Überfall

Etwas mehr als zwei Wochen später, am 26. Mai, sollen Emre K. und Fabian R. erneut zur Wohnung von Fabian B. gefahren sein, um ihn wieder auszurauben. Diesmal mit dabei: Thomas H. (29). Dieser zweite Überfall sei laut Anklage viel brutaler abgelaufen. Emre K. soll mit dem Schlaghammer mehrfach auf die Schienbeine des Opfers eingeschlagen haben. Die Freundin von Fabian B. hatte um Hilfe gerufen, woraufhin Michael P. zur Wohnung kam.

Thomas H. soll an einem der Überfälle beteiligt gewesen sein. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Das habe die Lage der Räuber wesentlich erschwert – weshalb das Trio P. gemeinschaftlich angegriff. Emre K. soll mit dem Hammer mindestens zweimal gegen P.s Kopf geschlagen, einer der beiden Komplizen mehrmals mit dem Messer auf ihn eingestochen haben. P. soll insgesamt sieben Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich erlitten haben. Nur eine Not-OP rettete sein Leben.

Einige Angeklagte wollen aussagen

Nach Verlesung der Anklage hatte das Gericht zunächst klären wollen, ob sich einer der Angeklagten auf die Taten einlassen wollen würde. Während Emre K. und Thomas H. schweigen, wollen die drei übrigen Angeklagten in den nächsten Sitzungen Angaben zur Tat machen.

Der Mitangeklagte Burak K. versteckt sein Gesicht hinter einer Mappe. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Der Prozess wird fortgesetzt.

