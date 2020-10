Unfassbar! Ein Kanarien-Küken in einer Tupperdose, gefüllt mit Reis und Nudeln. Die Dose hatte sich in einer Mülltonne befunden.

Bochum: Verstörender Fund in der Mülltonne! „Schande über manche Menschen!“

Diese Bilder schocken.

Ein schrecklicher Fall von Tiermisshandlung ist in Bochum zu Tage getreten. Der Tierschutzverein Bochum hat auf seiner Facebook-Seite mehrere Fotos gezeigt, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Bochum: Verstörender Fund in der Mülltonne!

Die Bilder zeigen eine gefüllte Tupperdose. Der Inhalt: Reis, Nudeln – und ein Kanarienvogel-Küken! Zu allem schrecklichen Überfluss ist die Tupperdose dann auch noch in einer Mülltonne abgelegt worden.

Der Tierschutzverein in seinem Beitrag: „Schande über manche Menschen! Ausgesetzt in einer Tupperdose! Mit Reis und Nudeln wurde der kleine Kerl auf einer Mülltonne abgeladen. Gott sei Dank hat er dies überlebt.“

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einowhnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Facebook-Nutzer reagieren wütend und mit Bestürzung

Der Beitrag wurde bereits über 100 Mal geteilt, die Reaktion auf diese Horror-Bilder sind voller Bestürzung und Wut. Hier eine Auswahl:

„Er wäre erstickt und verhungert, schrecklich.“

„Ich bin entsetzt.“

„Wie kann man nur so grausam sein! Hoffentlich wird der Kleine schnell wieder fit und findet ein schönes neues Zuhause.“

„Was ist nur mit dieser Menschheit los, ich fasse es nicht. Kein Wunder, dass ich kaum noch Bedarf habe, Kontakt zu Menschen zu haben.“

„Nicht euer Ernst? Ich bin fassungslos.“

In der Tat ist es nicht zu fassen, wie solch ein schönes Tier einfach so herzlos ausgesetzt werden kann.

Das einzig Gute an dieser Geschichte: Jetzt ist das Küken in Sicherheit und wird wieder aufgepeppelt – und findet hoffentlich schon sehr bald ein neues, warmes Zuhause, in welchem es die Liebe spürt, die es verdient. (mg)

