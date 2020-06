Bochum: Vermisster Marvin im Schrank gefunden – Polizistin schrie vor Schock: „Plötzlich waren da...“

Bochum. „Ich habe den Kleiderschrank aufgemacht, plötzlich waren da nackte Füße“, schildert Polizistin Larissa P. (30) im Landgericht Bochum. Es ist der Moment, in dem der zweieinhalb Jahre vermisste Marvin aus Duisburg aus dem Nichts auftauchte.

Sie habe aufgeschrien vor Schock. „Ich war ziemlich erschrocken, als ich Marvin im Schrank auf dem Boden kauernd sah - mit einem Handy in der Hand“, erzählt die Kriminalbeamtin zu Prozessauftakt am Landgericht Bochum.

Vermisster Marvin aus Duisburg: Polizistin schrie vor Schock

Sie sei an jenem 20. Dezember 2019 morgens gemeinsam mit einem Kollegin und einem Polizeianwärter zur Wohnung des vorbestraften Sexualstraftäters Lars H. nach Recklinghausen gefahren, um einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken. Hintergrund waren Ermittlungen wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie.

Lars H. soll jedoch - wie schon am Vortag - auf das Klingeln nicht geöffnet haben. Ein Nachbar habe durch das geöffnete Fenster mitgeteilt, dass der Arbeitslose nie die Tür öffnen würde. Als die Beamten den Schlüsseldienst hinzurufen wollten, sei plötzlich die Tür aufgegangen. Vor ihnen stand Lars H., hinter ihm eine dunkle Wohnung.

In diesem Haus in Recklinghausen lebte Marvin K. mehr als zwei Jahre. Foto: dpa/Marcel Kusch

Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des Angeklagten, in der auch der demente Vater (77) des Angeklagten lebte. Beim Öffnen des Schranks dann die überraschende Entdeckung. Denn Hinweise, dass Marvin sich in der Wohnung aufhalten könnte, hatten die Beamten aus Recklinghausen nicht.

Polizistin: „Er war wahrscheinlich genauso geschockt wie ich“

„Ich habe den Jungen dann gefragt, wie er heißt“, berichtet die Polizistin Richter Stefan Culeman. „Sag ich nicht“, erwiderte der zunächst. Kurz darauf bestätigte der Teenager den aufkommenden Verdacht der Beamtin, dass der Junge im Schrank der seit zweieinhalb Jahren vermisste Marvin K. aus Duisburg ist.

Er sei zunächst wenig erfreut über sein Auffinden und nervös gewesen, später auf dem Weg ins Kommissariat sei er dann aber lockerer geworden, so die Polizistin. „Er war wahrscheinlich genauso geschockt wie ich.“

Marvin will Armbänder unbedingt in Wohnung lassen

Ein Vorfall verwunderte die Beamtin. „Bevor wir die Wohnung mit Marvin verlassen wollten, sagte er, er müsse noch etwas erledigen. Er wollte unbedingt zwei Armbänder ablegen, die er am Handgelenk trug.“

Der Fall Marvin:

11. Juni 2017: Marvin ist das letzte Mal online, danach verliert sich seine Spur

Sommer 2019: Aktenzeichen XY zeigt den Fall, ein Hinweis geht auf Marvins Verbleib bei einem Pädophilen ein

20. Dezember 2019: Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines vorbestraften Sexualstraftäter wird der Junge im Schrank entdeckt

5. Juni 2020: Am Landgericht Bochum beginnt der Missbrauchsprozess gegen Lars H.

Die beiden silbernen Armbänder hatte offenbar der Angeklagte dem Jungen geschenkt. Eines zierte ein BVB-Logo, auf dem anderen stand: „Ich liebe dich“. „Es war ihm ganz wichtig, die in der Wohnung zu lassen“, so die Beamtin.

Marvin in schlechtem körperlichen Zustand aufgefunden

Der Junge sei in einem körperlich schlechten Zustand bei seinem Auffinden gewesen. „Er war übergewichtig, kraftlos, hatte nur ein T-Shirt und eine kurze Hose, seine Schuhe passten ihm nicht mehr“, schildert die Kriminalbeamtin. Auch die Wohnung sei vermüllt gewesen.

Marvin mit seiner Mama. Sie suchte ihn verzweifelt - zwei Jahre lang. Foto: privat

Polizei-Kollege Wolfgang A. (41) berichtete vor Gericht von der Vernehmung von Lars H., dem sexueller Missbrauch in 472 Fällen und Körperverletzung vorgeworfen wird. Die sei recht kurz gewesen. Konfrontiert mit pornografischem Material, behauptete der Angeklagte, dass alles auf Freiwilligkeit beruht habe.

Prozess im Fall Marvin am Freitag den 5. Juni 2020 am Landgericht Bochum. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Mit der „Kinderdingsbums und Pornokacke“ habe er nichts zu tun. Die Beweise der Staatsanwaltschaft sprechen da eine andere Sprache. Auf Handys, Datenträgern und DVDs hatten die Ermittler Unmengen an kinderpornografischem Material in seiner Wohnung sichergestellt, darunter auch Material, dass den Missbrauch von Marvin zeigen soll. Vor Gericht schwieg Lars H. Deshalb muss Marvin wohl an einem der kommenden Prozesstage aussagen.