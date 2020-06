Bochum: Vermisster Marvin aus Duisburg – Horror-Anklage verrät grausige Details über Sextäter Lars H.

Prozess im Fall Marvin am Freitag den 5. Juni 2020 am Landgericht Bochum.

Bochum. Fast eineinhalb Stunden tragen am Freitag Staatsanwältin Nicole Abts und Rechtsreferendar Maximilian Spiering vor dem Landgericht Bochum die Anklage im Missbrauchsfall des vermissten Marvins vor. Es ist eine Anklage, die einem einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen lässt.

Fall Marvin: Prozessauftakt in Bochum – Anklage offenbart schlimme Details

Mehr als zwei Jahre war Marvin K. aus Duisburg verschwunden. Bei einer Durchsuchung im Dezember 2019 in Recklinghausen wird Marvin in der Wohnung des vorbestraften Sexualstraftäters Lars H. (45) gefunden. Versteckt im Schrank.

Beim Prozess gegen den 45-Jährigen in Bochum kam jetzt ans Licht, was der heute 16-Jährige in den zweieinhalb Jahren durchmachen musste. So verrät die Anklageschrift, dass Marvin beinahe jeden zweiten Tag in den zweieinhalb Jahren sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen musste.

Davon soll der Angeklagte auch Bild- und Videomaterial angefertigt haben. Das fanden die Ermittler auf mehreren Handys, DVDs, Datenträgern und Cloud-Netzwerken. 1:29 min., 3:37 min, 1:48 min oder 8:11 min sind die Clips lang, auf denen Marvin zu sehen sein soll, wie der Angeklagte sexuelle Handlungen an ihm vornimmt. 83 Bilder und zwei Videodateien fanden die Ermittler auf einem Handy, so die Staatsanwaltschaft.

Die Videos und Bilder soll der Angeklagte dann auch verschickt haben – unter anderem an einen gesondert verfolgten mutmaßlichen Phädophilen aus Duisburg, mit dem Lars H. sich über seine perversen sexuellen Fantasien über Chats austauschte.

Insgesamt stellten die Ermittler Tausende Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt beim Angeklagten sicher. Es herrscht Schockstarre im Gerichtssaal, als Staatsanwältin Abts und Rechtsreferendar Spiering im Wechsel über eine Stunde im Detail Inhalte der Bilder und Videos beschreiben.

Marvin K. und Lars H. lernten sich über WhatsApp-Gruppe kennen

Aus der Anklage wird auch deutlich, wie Marvin K. und der Angeklagte sich kennenlernten. Demnach soll Marvin und Lars H. sich über eine WhatsApp-Gruppe kennengelernt haben. Der Angeklagte soll durch einen Steckbrief auch das Alter des damals 13-jährigen Marvins gekannt haben.

Marvin lebte damals in einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick, verabredete sich in der Folge mit dem Angeklagten zu einem Treffen nahe der Maritimo in Oer-Erkenschwick. In dem Waldstück soll es zu Oralverkehr am Jungen gekommen sein - gegen 50 Euro. In der Folge soll es zu zwei weiteren Treffen dieser Art gekommen sein, bei dem Marvin Geld und Zigaretten erhalten haben soll.

Manuela B. (mitte), ihr Mann und Marvins Patentante waren über zwei Jahre verzweifelt auf der Suche nach dem vermissten Marvin K. (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

Da offenbar die Leitung von Marvins Wohngruppe misstrauisch wurde, soll Marvin den Angeklagten gefragt haben, ob er bei ihm einziehen dürfe. Auf Rat des Angeklagten habe Marvin seine Sim-Karte weggeworfen, um nicht geortet werden zu können.

Als Marvin feststellte, dass er gesucht wird, sah er keinen Weg mehr zurück und habe beschlossen, dass er bis zu seinem 18. Geburtstag beim Angeklagten bleiben wolle.

Diese Angst Marvins soll der Angeklagte schamlos ausgenutzt haben, um seine Missbrauchsfantasien auszuleben, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Anklage: Als Marvin sich weigert, wird der Angeklagte gewalttätig

472 Fälle von sexuellem Missbrauch zählt die Anklageschrift auf. Die Zahl beruht auf der Annahme, dass es alle zwei Tage zu einem Missbrauch gekommen ist. Meist soll sich Marvin dabei mit Fernsehen und Playstation-Spielen abgelenkt haben, um die sexuellen Handlungen über sich ergehen zu lassen. Als er sich einmal weigerte, habe Lars H. eine Tasse mit heißem Kaffee nach ihm geworfen. Ein anderes Mal soll er mit einer leeren Whiskeyflasche Marvin im Gesicht getroffen haben, heißt es in der Anklage.

Durch Zufall wird Marvin entdeckt

Erst durch Zufall wurde Marvin am 20. Dezember 2019 bei einer Durchsuchung bei dem vorbestraften Sexualstraftäter gefunden. Die Polizei war einem anderen mutmaßlichen Pädophilen aus Duisburg auf die Schliche gekommen. Hinweise führten die Ermittler dann zu Lars H.. Dass Marvin sich bei ihm aufhalten könnte, davon hatten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt keinen Schimmer.

Marvin aus Duisburg wurde über zwei Jahre in einem Haus in Recklinghausen festgehalten und missbraucht. Am Freitag startet der Prozess gegen seinen mutmaßlichen Peiniger. Foto: Polizei/dpa; Montage: DER WESTEN

Angeklagter will schweigen

Ungepflegt, mit blauem Shirt und Maske, einem roten Aktenordner vor dem Gesicht, betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Bei der Anklageverlesung verzieht er keine Miene, schaut betreten zu Boden, reibt sich die Augen. „Reden oder schweigen?“, fragt ihn der Vorsitzende Richter Coleman. Lars H. zieht es vor zu schweigen.

Bei der Polizei hatte er angegeben, Marvin habe freiwillig bei ihm gelebt. Auf die Missbrauchsvorwürfe angesprochen, sagte sein Anwalt Markus Kluck (43): „Dazu sag ich nichts.“ Noch steht das Ergebnis eines Gutachters über Lars H. aus. Bekannt wurde zu Prozessbeginn: Lars H. stand bis April 2020 unter gesetzlicher Betreuung. Der Prozess ist nach der eineinhalbstündigen Anklageverlesung zunächst unterbrochen. Die Verteidigung beantragte Einsicht in die Betreuungsakte von Lars H.. Am Nachmittag sollen zwei Polizeibeamte aussagen.

Ermittler räumten die komplette Wohnung des Angeklagten aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ob und wann Marvin vor Gericht aussagen muss, ist derzeit noch unklar. Nebenklagevertreterin Marie Lingnau, die neben Marvins Mutter Manuela B. Platz nahm, sagte über Marvins Zustand: „Marvin versucht zurück in den Alltag zu kommen.“ Der Prozess dürfte nur ein erster Schritt auf dem langen Weg sein.