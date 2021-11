Die Corona-Zahlen steigen und steigen, doch viele Städte setzen weiterhin auf ein halbwegs normales Weihnachtsgeschäft, so auch Bochum.

Die Mehrheit im Stadtrat Bochum hat nun entschieden, dass ausgerechnet ein beliebter Tag stattfinden soll – obwohl zu erwarten ist, dass dann tausende Menschen in die Stadt strömen.

Bochum: Verkaufsoffener Sonntag in der Vorweihnachtszeit – Anwohner wütend! „Die spinnen doch" Foto: imago/Rubert Oberhäuser

Bochum: Verkaufsoffener Sonntag im Dezember

Während in anderen Städten Weihnachtsmärkte abgesagt werden, bereitet sich in Bochum der Einzelhandel auf eine Verkaufsoffenen Sonntag am 12. Dezember vor. Es wäre der erste Verkaufsoffene Sonntag in der Ruhrstadt seit Beginn der Pandemie.

-------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

--------------------

Doch nicht alle Bochumer sind damit einverstanden.

„Die spinnen doch“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Von einer weiteren gibt es per Emoji drei Daumen nach unten. „So unnötig. Kommerz steht über unserer Gesundheit“, schreibt eine dritte Leserin.

Bochum: Wenig Begeisterung

Andere kritisieren deutlich die Innenstadt in Bochum: „Das wird wohl ein riesiger Flop werden. Was will man denn in der Stadt? Die Geschäfte dort kann man vergessen, und vom Parken reden wir erst gar nicht“, mein eine weitere Facebook-Userin.

--------------------

Mehr News aus Bochum

Bochum: Unfall an der Ruhr-Uni! Arbeiter stürzt Abhang hinab – Feuerwehreinsatz!

Bochum: Razzia in Shishabars! Zollbeamte baff, als sie DAS finden

Bochum: Großbrand im Westen der Stadt! Feuerwehr über Stunden mit Großaufgebot im Einsatz

--------------------

Die Stimmen, die sich freuen, sind deutlich leiser „Yay“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere meint etwas verhaltener: „Wer es braucht, geht hin, wer nicht, bleibt zu Hause.“

Scheint nicht so zu sein, als stieße ein Verkaufsoffener Sonntag zurzeit in Bochum auf viel Gegenliebe… (evo)