Bochum: Verdacht auf Fliegerbombe – Aufklärung erst am Donnerstag

Bochum. In Bochum gibt es den Verdacht auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen wurden die Anwohner am Montag darüber informiert, dass sie am Donnerstag, 1. Oktober möglicherweise ihre Wohnungen verlassen müssen.

Wie die Feuerwehr Bochum mitteilte, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Donnerstag den möglichen Fundort genauer untersuchen. Dieser befindet sich in der an der Knoopstraße in Bochum-Weitmar.

Mögliche Fliegerbombe in Bochum gefunden

Eine Fliegerbombe wie diese könnte in Bochum gefunden worden sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Anwohner im Radius von 250 Metern um den Verdachtspunkt wurden bereits am Montag mit einem Schreiben über eine mögliche Evakuierung informiert. Es wären rund 1100 Bewohner betroffen. Je nach Größe der Bombe könnte der Evakuierungsradius aber auch noch größer ausfallen.

Sollte tatsächlich eine Evakuierung erforderlich werden, erfolgt diese wie gewohnt durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und weiterer Hilfsorganisationen, die von Haus zu Haus gehen werden, um die Bewohner zu evakuieren.

So musst du dich bei einer Evakuierung verhalten

Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage gäbe es bei einer Evakuierung spezielle Verhaltensvorgaben:

Beim Verlassen der Wohnung muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden

ist das nicht möglich, muss eine Maske getragen werden

Einsatzkräfte befragen Anwohner, die eine Betreuungsstelle aufsuchen, nach Symptomen einer Corona-Infektion

Im Falle einer Evakuierung wird natürlich auch wieder eine Betreuungsstelle sowie ein Shuttle-Transport aus dem Evakuierungsbereich in die Betreuungsstelle eingerichtet. Im Bus sowie in der Betreuungsstelle gelten die gleichen Abstands- und Hygiene Vorgaben wie derzeit im öffentlichen Leben.

Aktuelle Informationen zu den Suchmaßnahmen sowie zur Evakuierung im Falle eines Kampfmittelfundes gibt es HIER. (fb)