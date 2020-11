Bochum: Unglaublich! Mann steuert SO sein Auto und baut mehrere Unfälle

Bochum. Unglaubliche Aktion von einem Mann in Bochum.

Er steuerte sein Auto in Bochum unter ganz speziellen Bedingungen und baute dementsprechend direkt mehrere Unfälle.

Bochum: Mann verliert Kontrolle über seinen Wagen

Wie die Polizei Bochum mitteilte, verlor ein Mann gegen 3 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Straße „Hiltroper Landwehr“ in Höhe der Karl-Ernst-Straße die Kontrolle über seinen Wagen.

Am rechten Fahrbahnrand kollidierte sein Wagen mit einem dort stehenden Pkw. Damit war es aber noch nicht getan.

Bochumer verursacht mehrere Unfälle

Der 36-jährige Mann wechselte mit seinem Auto auch noch die Straßenseite und fuhr frontal gegen ein dort geparktes Auto. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug auf drei weitere, dort stehende Pkw geschoben.

Nachdem die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen war, führte sie einen Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer durch. Dieser Ergab einen Wert von 1,2 Promille. Noch unglaublicher ist aber wohl, wie der Mann sein Fahrzeug gesteuert hat.

Bochum: 36-Jähriger fährt SO seinen Pkw

In einer ersten Befragung gab der zum Glück unverletzte Unfallverursacher gegenüber den Polizisten aus Bochum an, dass er vor Antritt der Fahrt die Frontscheibe nicht enteist hat. Dennoch habe er die Fahrt angetreten. Da er so durch die Frontscheibe nicht genug sehen konnte, habe er dabei seinen Kopf durch die Seitenscheibe gehalten und so sein Fahrzeug gesteuert.

Bochum: Bei dem 36-Jährigen wurde ein erhöhter Alkoholwert festgestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / Einsatz-Report24

Die Polizisten stellten den Führerschein des Bochumers sicher und ordneten eine Blutprobe an. Der durch die Unfälle des Mannes verursachte Schaden wird auf eine Höhe von circa 40.000 Euro geschätzt. Für den Mann hat sich diese Fahrt also in keinem Fall gelohnt. Auf ihn kommen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und den Unfallen so Einiges zu. (gb)