Bochum: Unfassbarer Anruf bei der Polizei – vor Ort machen die Beamten DIESEN Fund

Bochum. "An der Dorstener Straße regnet es Krabben!" Dieser Hilferuf ist bei der Polizei in Bochum am vergangenen Wochenende eingegangen. Und das ist wirklich mal ein tierischer Einsatz.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bochum machte sich auf den Weg, um der Sache nachzugehen - wie die Polizisten selbst angaben, durchaus mit dem Gefühl, dass es sich um einen Fake-Anruf handeln könnte.

>>> Netto: Kunde geht in Discounter einkaufen – als er DAS sieht, ist er stinksauer

Krabben regnen in Bochum auf die Straße

Doch falsch vermutet, die Anruferin hatte Recht! Auf dem Gehweg lagen rund ein Dutzend verendeter Schalentiere.

Was war genau passiert?

In Bochum regnete es Krabben! Foto: Polizei Bochum

>>> A45 bei Dortmund: Lebensgefahr! Baustellen-Arbeiter von Auto erfasst

Polizisten staunen vor Ort nicht schlecht

Das mussten die Beamten vor Ort erstmal herausfinden. Als sie sich gerade den Einsatzort genauer anschauten, purzelten aus luftiger Höhe zwei weitere Krabben auf die Polizisten herunter.

>>> Duisburg: Daniel H. soll auf Menschen geschossen haben – Polizei hat dringende Warnung

Wenig später entdeckten die Polizisten auf einem Vordach 25 weitere Tiere, die dort "herumkrebsten". Diese konnten vor dem Sprung in die Tiefe abgehalten werden.

>>> Schreckliche Szenen aus Duisburg im Video! Als Polizisten eine Männer-Gruppe kontrollieren, fliegen plötzlich die Fäuste

------------------------------------

Das ist Bochum:

knapp 365.000 Einwohner

VfL Bochum ist größter Fußballverein der Stadt

Deutsches Bergbaumuseum steht in Bochum

das Musical Starlight Express wird hier seit über 30 Jahren aufgeführt

Ruhr Universität hat hier ihren Standort

das Bermuda Dreieck ist eines der größten zusammenhängenden Kneipenviertel Deutschlands

------------------------------------

So kam es zu dem kuriosen Vorfall

Doch wie ist der durchaus kuriose Vorfall zu erklären? Die Tiere waren für eine Sonntagsessen vorgesehen und in einer Box auf dem Balkon gelagert worden. Irgendwie muss es den Krebsen gelungen sein, den Deckel anzuheben und die Flucht anzutreten - mit den zuvor beschriebenen Folgen.

>>> Düsseldorf: Schreckliches Drama – Mann steht lichterloh in Flammen

Was anschließend mit den Krabben passierte, ist unklar. (fb)