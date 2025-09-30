Heftiger Unfall in Bochum: Straßenbahn kracht in Auto – 5 Verletzte

Am Dienstag, den 30. September, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Bochum-Hofstede. Eine Straßenbahn krachte in einen Wagen.

Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt fünf Personen. Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort und sperrten die Dorstener Straße für den Einsatz ab.

Straßenbahn-Unfall in Bochum

Nach bisherigem Stand fuhr ein 49-jähriger Auto-Fahrer aus Essen am Dienstag auf der Dorstener Straße in Richtung Herne. Im Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Dinnendahlstraße wollte er gerade nach links abbiegen, als es zu dem Crash kam. Denn zeitgleich war auch eine Straßenbahn in Richtung Herne unterwegs, sodass Straßenbahn und Auto zusammenprallten. Durch den Aufprall wurde der Wagen nach rechts gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschoben.

+++ Auch interessant: Zug fährt aus den Niederlanden nach NRW – an der Grenze wird es plötzlich brisant +++

Der 49-Jährige sowie seine 40-jährige Beifahrerin aus Essen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn aus Herne (27) sowie zwei Fahrgäste aus Bochum (61) und Herne (48) wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden verletzten Fahrgäste in umliegende Krankenhäuser. Somit wurden insgesamt fünf Personen verletzt.

Noch mehr aktuelle Meldungen aus der Region:

Die Dorstener Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, um zu klären wie es zu dem schrecklichen Zusammenprall kommen konnte.

In NRW kam es zuletzt zu einer schrecklichen Unfallserie – und das an nur einem Abend. Dabei wurden ebenfalls fünf Menschen verletzt und eine Person ist an ihren Verletzungen sogar leider verstorben (alle Einzelheiten gibt es hier).