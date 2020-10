Bochum: Tödlicher Unfall! Mann fährt Radfahrer an – und prallt später gegen Brückenpfeiler

Bochum. Tödlicher Unfall in Bochum!

Am Freitagabend ist ein Mann mit seinem Auto von der Wittener Straße in Bochum auf die Universitätsstraße gebogen, fuhr dabei einen Radfahrer an. Kurz darauf ging sein Fahrzeug nach einem zweiten Unfall in Flammen auf. Der Autofahrer verstarb.

Bochum: Mann verunglückt nach Zusammenprall mit Brückenpfeiler

Gegen 18 Uhr war der 52-Jährige mit seinem Auto auf der Wittener Straße in Bochum unterwegs, als er an der Kreuzung Ümminger Straße / Unterstraße / Universitätsstraße bei Grünlicht der dortigen Ampel nach rechts in die Universitätsstraße abbog. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen in einer Polizeimeldung mit.

Dabei fuhr er einen 27-jährigen Fahrradfahrer an, der sich ebenfalls bei Grünlicht innerhalb der Fußgängermarkierung auf der Kreuzung befand. Der 27-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden. Statt an dem Unfallort zu bleiben, setzte der 52-jährige Autofahrer seine Fahrt auf der Universitätsstraße in südliche Richtung fort.

Nach etwa 500 Meter Fahrtstrecke kam es dann zu einem erneuten Unfall. Der Mann kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler der A44, welcher sich auf dem dortigen Mittelstreifen der Universitätsstraße befindet. Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, während sein Auto im Motorraum Feuer fing.

Ersthelfer am Unfallort konnten das Feuer löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte befreiten den verunglückten Mann schließlich aus seinem Fahrzeug, doch die eingesetzte Notärztin konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Unfallursache unklar

Die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Süden war daraufhin für die Dauer der Unfallaufnahme von 18.20 bis 22 Uhr gesperrt. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (nk)