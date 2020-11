Bochum: Schrecklicher Unfall mit Linienbus! Mädchen (8) schwer verletzt

In Bochum wurde ein achtjähriges Mädchen bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)

Bochum. Schrecklicher Verkehrsunfall in Bochum!

Ein achtjähriges Mädchen lief am Sonntagmorgen plötzlich auf die Straße und konnte dem vorbeifahrenden Linienbus nicht mehr ausweichen. Sie musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bochum: Mädchen (8) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Laut Polizeibericht war die Achtjährige gegen 9 Uhr auf dem Gehweg der Josephinenstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 116 sei sie dann plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und vom Linienbus erfasst worden.

Das Kind sei gestürzt und so schwer verletzt worden, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Der brachte das Mädchen in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem es stationär behandelt wurde.

Beim Unfall hatte außerdem der 36-jährige Busfahrer einen Schock erlitten. Er wurde vor Ort von einem Seelsorger betreut.

Die Josephinenstraße war wegen des Unfalls bis 11 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (the)