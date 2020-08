Bochum: Unbekannte rauben jungen Mann aus – Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Bochum. Raub auf jungen Mann in Bochum!

Ein 21-Jähriger wird im Dezember 2019 in der Bochumer Innenstadt freundlich von vier Männern angesprochen, dann rauben sie ihn aus. Seitdem sind die Männer weiter unbekannt. Deshalb hat die Polizei nun mehrere Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Kennst du die Männer?

Bochum: Unbekannte rauben jungen Mann aus

Der junge Mann war am 1. Dezember gegen 2.25 Uhr auf der Johanniterstraße in Bochum unterwegs, als er auf vier Männer traf. Sie sprachen ihn freundlich an, dann zog einer von ihnen plötzlich ein Messer. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Er bedrohte den jungen Mann und verlangte die Herausgabe seiner Wertsachen. Sie nahmen ihm schließlich sein Handy, sein Portemonnaie sowie die PIN seiner Bankkarte ab. Dann flüchteten die Täter.

Wenig später hoben die Tatverdächtigen Geld in einer Bankfiliale an der Huestraße 13 ab. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Polizei bittet um Hinweise

Weil die Polizei die vier Männer bislang nicht fassen konnte, sucht sie nun mit veröffentlichten Fahndungsfotos nach den Unbekannten.

Bochum: Wenn du den Mann kennst, melde dich bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: Polizei Bochum

Bochum: Kennst du den Mann? Foto: Polizei Bochum

Bochum: Kennst du den Mann? Foto: Polizei Bochum

Dazu bittet sie die Öffentlichkeit um Hinweise zu den gesuchten Personen unter den Telefonnummern 0234 909-8105 sowie 0234 909-4441. (nk)