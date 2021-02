Bochum: Rettungskräfte in turbulentem Doppeleinsatz! Erst Wohnhäuser überflutet, dann Horror-Unfall auf der A448

Bochum. Turbulenter Doppeleinsatz für die Feuerwehr in Bochum!

Am späten Mittwochabend haben die Brandbekämpfer um 21.09 Uhr die Meldung herhalten, dass in Bochum-Querenburg zwei Wohnhäuser unterhalb der Universitätsstraße überflutet worden sind.

Auf der Universitätsstraße ist in Fahrtrichtung Innenstadt kurz hinter der A448-Überführung eine große Versorgungsleitung geplatzt – das Wasser ist von dort auf die A448 und entlang der Rohrleitung zur Straße „Am Langen Seil“.

Bochum: Turbulenter Doppeleinsatz für Rettungskräfte!

Und das bis ins Erdgeschoss zweier Wohnhäuser, die bis zu 15 Zentimeter unter Wasser gestanden haben! Die Stadtwerke Bochum haben die Leitung abgeschmiert, das Wasser ist dann mit Wassersaugern entfernt worden.

Noch nur zwei Minuten später folgt der nächste Notruf: Ein Auto hatte sich auf der A448 in Fahrtrichtung Gerthe kurz hinter der Anschlussstelle Querenburg überschlagen! Der Pkw ist auf einem Erdwall der dortigen Baustelle auf der Seite liegen geblieben. Der VW-Fahrer wurde eingeklemmt und durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt.

Bochum: Mann nach A448-Unfall lebensgefährlich verletzt

Einsatzkräfte und eine Notärztin haben den Mann noch im Unfallwagen versorgen müssen, parallel hat die Feuerwehr die Bergung des Autos vorbereitet. Das Dach des Wracks ist entfernt worden, danach wurde das Unfallopfer nach rund 40 Minuten befreit und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Warum es letztlich zum Crash gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Die A448 in Bochum war während der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Insgesamt waren etwa 45 Einsatzkräfte an beiden Einsätzen beteiligt, um 23 Uhr sind beide abgeschlossen worden. (mg)

