Bochum: UCI in Trauer – beliebter Mitarbeiter „Ait“ verstorben

Trauer im UCI-Kino in Bochum: Der Servicechef und beliebte Mitarbeiter „Ait“ ist an Weihnachten verstorben.

Bochum. Trauer im UCI-Kino in Bochum!

Der langjährige Servicechef und beliebte Mitarbeiter „Ait“ ist an Weihnachten verstorben. Sein Schicksal hatte seit Anfang 2020 viele Menschen in und über Bochum hinaus bewegt.

Bochum: Trauer um Servicechef

Abderrahim, der bei vielen nur als „Ait“ bekannt war, wollte eine schöne Zeit mit Familie und Freunden in Marokko verbringen. Doch hier der Schock. Mitte 2019 wurde ein schweres Leberversagen festgestellt. Ärzte kämpften monatelang in Agadir um sein Leben. Zugleich begann eine beispiellose Spendenaktion des UCI Bochum und der Tuisa-Stiftung Gelsenkirchen.

Fast 40.000 Euro kamen damals zusammen. Mit dem Geld konnte der Rücktransport nach Deutschland finanziert werden, den die Krankenversicherung nicht zahlen wollte.

Mitte Februar kam der gebürtige Marokkaner zurück nach Deutschland. Doch auch hier konnte ihm nicht mehr geholfen werden. An Weihnachten verstarb der beliebte Servicechef.

------------------------------------

Mehr Themen:

Wetter in NRW: Heftige Gewitter vor Weihnachten – doch an Heiligabend droht eine andere Gefahr

Duisburg: Vorsicht, fieser Impf-Betrug! Bei diesem Angebot musst du unbedingt die Polizei rufen

Hund in NRW: Niedlicher Vierbeiner sucht ein neues Zuhause – doch die Sache hat einen Haken

Bochum Hauptbahnhof: Mann torkelt zwischen den Gleisen herum – als Polizisten DAS bemerken, sind sie sprachlos

------------------------------------

Noch in dieser Woche soll sein Leichnam in seine Heimatstadt Agadir überführt werden. „Abderrahim’s Wunsch war es in seiner Heimatstadt Agadir (Marokko) beerdigt zu werden. In seinen letzten Stunden hat er dies mehrfach erwähnt“, schreibt die Tuisa-Stiftung und bittet für die Überführung um Spenden.

Die Anteilnahme nach „Aits“ Tod ist rieisig. Auf der Facebookseite der Tuisa-Stiftung nehmen die Menschen Abschied:

Wie traurig! Herzliches Beileid an die Familie!!! Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte!

Du wirst mit deiner Hilfsbereitschaft und Fröhlichkeit für viele immer ein Vorbild sein. Gute Reise

Mein herzliches Beileid an seine Familie und Freunde! Wir waren gesegnet ihn kennenlernen zu dürfen und werden ihn ewig in bester Erinnerung behalten.

Es tut mir leid ...er war so ein feiner Mensch

Das ist eine traurige Nachricht.Ich hoffe er ist jetzt an einem besseren Ort. Ich habe ihn als netten und hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Und er war immer positiv gestimmt.Mein Beileid. Viel Kraft für die Familie

Ait wir werden Dich vermissen!!

Zu der Spendenseite >>> gelangst du hier. (ms)