Traditionsgeschäft in Bochum schließt für immer – heftig, was die Inhaber erzählen

Nach 27 Jahren schließt „LA Tavola“ in Bochum. Das Geschäft für Wohnaccessoires und Dekoration verabschiedet sich im September aus der Innenstadt. Besitzer Markus und Claudia Müller, die den Laden gemeinsam führten, möchten künftig mehr Zeit für ihr Privatleben haben.

Bereits im Mai hatten die Inhaber ihre treuen Stammkunden darüber informiert, dass „LA Tavola“ nach 27 Jahren endgültig schließen wird. Die Nachricht sorgte für viele traurige Gesichter, denn das beliebte Geschäft war mehr als nur ein Laden. Es war eine Anlaufstelle für besondere Wohnaccessoires und ein Stück Bochumer Tradition. Doch trotz Wehmut blicken Markus und Claudia Müller voller Vorfreude auf ihren neuen Lebensabschnitt.

Räumungsverkauf und Abschied in Bochum

Der große Räumungsverkauf beginnt am 24. August. Kunden dürfen sich auf 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, ausgenommen Modeschmuck, freuen. „LA Tavola“ war über Jahrzehnte bei Bewohnern von Bochum beliebt. Trotz hoher Nachfrage entschieden die Müllers jedoch schon vor zwei Jahren, das Geschäft langsam aufzugeben.

„Wir haben 27 Jahre lang sechs Tage die Woche gearbeitet“, gibt Markus Müller gegenüber „Ruhr24“ preis. Es ist fast unvorstellbar: Nur zwei mal in 27 Jahren (!) gab es eine Woche Urlaub für das Paar. Sogar an Weihnachten antwortete es Kunden. Nun wollen sie das Leben genießen und mehr Zeit miteinander verbringen. Ihre Entscheidung sorgte bei vielen Kunden für Traurigkeit.

Aus dem Pott bis an die Ostsee

Um einen ruhigeren Lebensabschnitt zu verbringen, zieht das Ehepaar nun an die Ostsee. Das Traditionsgeschäft wird von vielen Bochumern vermisst. „Die Leute kommen rein und weinen fast, dass wir zumachen“, berichtet Müller. Trotzdem freuen sich die Müllers auf den Neubeginn. Bochum bleibt ihnen jedoch wichtig, vor allem durch ihre Liebe zum VfL Bochum – auch, wenn sie die Spiele künftig am Fernseher schauen.

