Bochum: Traditionsgeschäft am Ende! Laden muss die Reißleine ziehen

Frische Brötchen, bunte Torten und Kaffee to go. Für viele Menschen in Bochum gehörte dieses Geschäft traditionell zum Stadtbild dazu. Doch jetzt musste es seine Türen schließen – und zwar für immer. In den sozialen Netzwerken wird nun diskutiert, ob die Schließung absehbar war und welche Gründe es dafür gegeben haben könnte.

„Das war meine Lieblingskonditorei: Tolle Torten, exzellenten Baumkuchen, edle Pralinés, wunderbare Mandelprinten, Stollen und Zimtsterne usw. – alles dahin“, schwelgte ein Feinschmecker im Netz in Erinnerungen. Und damit ist er nicht der Einzige. Auf Facebook teilte ein User ein Foto der verschlossenen Türen der Konditorei Brechtmann und stößt damit auf Entsetzen. „Wie jetzt? Geschlossen? Ich bin entsetzt“, tut ein Nutzer sein Bestürzen in der Kommentarspalte unter dem Beitrag kund. Was viele beunruhigt – gerade Traditionsgeschäften geht es zunehmend an den Kragen.

Bochum: Anwohner trauern um Traditionsgeschäft

Woran hat es gelegen? Fehlende Kundschaft, oder fehlender Nachwuchs? Einige spekulieren auch, dass der Standort nicht mehr optimal war. Große Bäckerei-Ketten locken mit ihrem breiten Angebot, günstigen Preisen und Rabatt-Aktionen die Kundschaft an und verdrängen kleinere Backstuben zunehmest aus der Stadt. Viele trauern um das alteingesessene Geschäft sehr, denn „Filialen von Bäckereiketten bieten nicht annähernd die gleiche Qualität wie ein traditionell arbeitendes Familienunternehmen“, machen einige Anwohner ihren Standpunkt klar.

Doch das ändert nichts daran, dass viele Traditionsgeschäfte nicht mehr mithalten können. Anwohner, die viele Erinnerungen über die Jahre hinweg mit dem gesamten Team der Konditorei in Bochum gesammelt hatten, sind besonders bestürzt. „Von Brechtmann war 1993 unsere Hochzeitstorte“, schreibt eine Userin im Netz. „Dort habe ich in den 80ern auf dem Schulweg manchmal was geholt“, schwelgt ein anderer Feinschmecker in Erinnerungen.

Eins steht jedoch fest: Für viele kam die Schließung gar nicht so unerwartet, denn von außen sah das Traditionsgeschäft in letzter Zeit oft leer und unbesucht aus.