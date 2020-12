Bochum: Notarzt kann Mann nicht mehr retten – Mordkommission ermittelt

Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 23.00 Uhr wegen Streitigkeiten zu einem Privathaushalt gerufen.

Bochum. Am Dienstagabend (29. Dezember) ist in Bochum ein Streit in einem Privathaushalt eskaliert. Dabei kam ein Mann (28) ums Leben. Noch vor Ort nahm die Polizei Bochum einen Tatverdächtigen fest.

Tötungsdelikt in Bochum – die Polizei ermittelt

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von DER WESTEN mitteilte, wurden die Polizeibeamten am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr wegen eines Hinweises auf Streitigkeiten in die Paulsstraße im Bochumer Stadtteil Wiemelhausen gerufen.

In dem Privathaushalt trafen die Polizisten mehrere Personen an. Darunter auch das schwer verletzte Opfer. Der Mann verstarb trotz Reanimationsversuchen der Einsatzkräfte und eines Notarzts jedoch nur wenig später vor Ort.

Aufgrund des Streits und der aufgefundenen Situation vor Ort geht die Polizei von einem Kampfgeschehen aus.

Ein in der Wohnung anwesender 19-Jähriger wurde von den Beamten vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Tötungsdelikts. Eine Mordkommission zur Aufklärung des Tatbestands wurde eingerichtet. Genauere Hintergründe und Umstände sind noch nicht bekannt.