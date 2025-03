Bochum hat neuen Tierpark – „Wir sind überwältigt“

Tolle Neuigkeiten aus Bochum! Der Storcherlebnispark ist eröffnet. Der ehemalige Vogelpark im Wattenscheider Stadtpark wurde bereits im vergangenen Jahr umgebaut und fertiggestellt. Nun ist er für alle Interessierten zugänglich.

Am Samstag (29. März) fand die feierliche Einweihung statt. Es war ein voller Erfolg, wie der Tierpark Bochum nun berichtet. Was Besucher in der neuen Attraktion erwartet, erfährst du im Folgenden.

Bochum: Neuer Tierpark eröffnet

Der Storcherlebnispark hat endlich eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Tierpark und Fossilium sowie der Stadt Bochum wurde das Areal am Samstag eingeweiht. Sogar Oberbürgermeister Thomas Eiskirch kam vorbei, um gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister von Wattenscheid, Marc Westerhoff, und dem Zoodirektor Ralf Slabik die rote Schleife am Eingangstor zu öffnen.

Auf Facebook spricht der Tierpark seine große Dankbarkeit aus. „Wir sind überwältigt von der unglaublichen Resonanz und freuen uns, dass so viele von euch den Stadtgarten Wattenscheid zu seiner Eröffnung besucht haben! Der Tag war ein voller Erfolg – und das bei bestem Wetter!“

Bochum: Das erwartet dich im neuen Tierpark

Im neuen Storcherlebnispark warten Weißstörche und allerhand Spielgeräte sowie pädagogische Angebote auf die jüngeren Besucher. Sie lernen spielerisch die heimische Tierwelt kennen und können sich zu Themen wie Artenschutz oder Lebensraumerhaltung weiterbilden.

„Die Nutzung des Storcherlebnisparks im Wattenscheider Stadtgarten als außerschulischer Lernort, direkt vor der Haustür der Wattenscheider Bevölkerung, wird künftig eine Bereicherung und sinnvolle Ergänzung der formellen Bildungsarbeit in Schulen und Kitas darstellen“, freut sich Zoodirektor Ralf Slabik über das Angebot. „Hier wird es möglich sein das Interesse und die Begeisterung für die heimische Natur und deren Schutz – schon bei den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft – zu wecken.“