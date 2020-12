Bochum: Tierheim bekommt Paket – und ruft sofort die Polizei! „Fassungslos“, „Könnte heulen“

Dieser Anblick brach den Mitarbeitern des Tierheims in Bochum fast das Herz! Jemand hatte zwei Katzen in einem Karton ausgesetzt.

Ein Hundeführer des „Tierschutzvereins Bochum, Hattingen und Umgebung“ hatte am Wochenende einen Karton in der Kleinherbeder Straße in Bochum gefunden. Beim Blick auf das Paket traute das Tierheim-Team seinen Augen kaum.

Bochum: Katzen in Karton vor Tierheim ausgesetzt

„Heute war wieder einer dieser Tage, an denen man verzweifeln könnte“, schreibt der Tierschutzverein auf Facebook und postet zwei Videos, welche die Öffnung des Pakets dokumentieren. Auf der Oberseite ist ein Zettel angebracht: „Die beiden sind Geschwister, bitte nicht trennen. Mona: dunkel. Lisa: hell. Ca. 12 Jahre. Kastriet.“

Als die Mitarbeiter den Karton öffnen, bestätigt sich der schlimme Verdacht: Zwei Katzen wurden in dem Pappkarton ausgesetzt! Sofort erstatte das Tierheim Anzeige gegen den Halter. Denn falls der ehemalige Besitzer dachte, damit ungeschoren davonzukommen, hat er sich geirrt.

„Verflixt nur, dass der Besitzer anscheinend vergessen hat, dass die Beiden bei gechipt sind und sogar bei Tasso registriert. So ein Pech auch ...“, schreibt das Tierheim und gibt dem Besitzer eine Frist, sich bei ihnen zu melden. Doch selbst einige Tage später kam noch kein Kontakt zum Halter zustande. „Momentan hängen wir noch etwas in der Schwebe, aber wir bleiben dran“, teilte das Tierheim am Dienstag auf Anfrage von DER WESTEN mit.

Nutzer schockiert: „Ich könnte heulen“

Über 550 Kommentare sammelten sich unter den Facebook-Beiträgen des Tierheims Bochum. Viele Nutzer können es nicht fassen, wie man seine Haustiere einfach in einem Karton auf die Straße setzen kann:

Unglaublich, wir sind so sau wütend! Wie kann man so etwas machen? Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren?

Ich bin schockiert, wie manche Leute sich ihrer Tiere entledigen.

Ich bin fassungslos... mir fehlen die Worte... ich könnte heulen.

Doch einige Nutzer bitten auch um Verständnis für die Halter – und das, ohne die Aktion damit irgendwie schönzureden. Sie halten dem Besitzer zugute, dass die Katzen bei den aktuellen Temperaturen in einer Thermo-Box in Tierheimnähe ausgesetzt wurden und zudem noch der Zettel mit den wichtigen Informationen beigelegt wurde.

„Der/die Besitzer waren sicherlich absolut verzweifelt und konnten oder wussten sich nicht mehr anders zu behelfen“, schreibt eine Userin. Ein anderer verweist auf die hohen Tierheimkosten, die sich einige Personen eben einfach nicht leisten könnten. (at)