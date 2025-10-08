Nach Tod von „Taubenflüsterer Horst“ – Bochumer machen ihm letzte Ehre möglich

Es war ein Schock für viele Menschen, als sie die Nachricht vom Tod von Horst Martin Braun erreichte. In Bochum war der 63-Jährige besser bekannt als der „Taubenflüsterer Horst“.

Am Technischen Rathaus in Bochum haben Menschen bereits am „Alten Baum“ Blumen, ein eingerahmtes Bild der verstorbenen Kultfigur und zahlreiche Kerzen niedergelegt – alles zu Ehren von Horst. Doch dies soll nicht die einzige und letzte Anerkennung für den Taubenliebhaber aus Bochum sein, dafür wurde nun gesorgt.

Bochum nimmt Abschied von Taubenflüsterer Horst

Horst Martin Braun liebte die Tauben und sie liebten ihn. Wenn der Frührentner mit seinem Rollator durch die Innenstadt fuhr, kamen sie bereits angeflattert. Die Tauben setzten sich auf seine Hände, seinen Kopf und Horst grinste nur freundlich. Das Wohl der Tiere lag ihm am Herzen und obwohl nicht alle seine Begeisterung für die Tauben teilten, so hatte zumindest Horst doch viele Sympathien auf seiner Seite.

Daher auch die große Bestürzung und Anteilnahme nach seinem Tod. Auch das Team vom ehrenamtlichen Verein der Stadttauben Bochum gehörte zu den engen Wegbegleitern des Taubenflüsterers. Da er jedoch keine Angehörigen mehr hatte, stellte sich zunächst die Frage, wer für die Beerdigung aufkommen sollte. Die nahliegende Alternative wäre ein anonymes Grab gewesen, doch da schaltete sich Alexander Brauer ein.

Horst bekommt ein schönes Begräbnis

Der WDR-Journalist lernte Horst vor einigen Jahren im Rahmen einer Reportage kennen, hielt seitdem Kontakt und startete einen Spendenaufruf. 2.000 Euro lautete das Ziel für eine anständige Bestattung. Und tatsächlich kam die benötigte Summe innerhalb von nicht einmal 24 Stunden zusammen, wie die Stadttauben Bochum nun auf Facebook verkündeten. Doch das ist nicht alles. Denn einige Menschen hätten neben Geld auch direkt Blumen und Gestecke für Horsts Grab spenden wollen.

Ein Datum für das Begräbnis steht auch schon. Am 30. Oktober 2025 soll der Taubenflüsterer von Bochum um 13 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Bochum (Freigrafendamm) seine letzte Ruhe finden. Jeder ist eingeladen, der Horst die letzte Ehre erweisen will.