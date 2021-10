Bochum: Schock an der Tankstelle! Vater verlässt seinen Wagen – dann richtet sein Sohn (6) großen Schaden an

Bochum. Wenn man Kinder einen Moment nur alleine lässt ...

In Bochum hat ein kleiner Junge (6) jetzt für gewaltiges Aufsehen gesorgt, als er einfach so mir nichts, dir nichts Papas Steuer übernahm und einen Unfall baute.

Ja, ganz richtig gelesen. Der Grundschüler hat am Montag gegen 12.30 Uhr die Gunst der kurzen Minuten genutzt, als sein Papa an einer Tankstelle an der Castroper Straße 174 in Bochum bezahlen wollte.

Bochum: Schock an Tankstelle - Junge (6) fährt ins Gebäude

Er krabbelte auf den Fahrersitz und schnappte sich den Schlüssel, den sein Vater zwar aus dem Zündschloss gezogen hatte, aber im Wagen liegenließ ...

---------------------------------

----------------------------------

Der Gang war noch drin, also drehte er den Schlüssel um und der Wagen setzte sich in Bewegung. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf: Das Auto touchierte einen Stützpfeiler und fuhr frontal durch die Glasscheibe mitten in den Verkaufsraum der Tankstelle.

--------------------

Einige Fakten über die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

--------------------

Es entstand ein riesiger Schaden. Regale und Kühlschränke wurden beschädigt. Erst am Ende des Raumes blieb der Wagen endlich stehen, wie die Polizei mitteilte.

Angestellte der Bochumer Tankstelle geschockt

Die Mitarbeiterin in der Tankstelle erlitt einen kurzzeitigen Schock. Vater und Sohn blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bis 15 Uhr musste die Tankstelle komplett gesperrt bleiben. (js)