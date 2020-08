Bochum: Tafel-Chef schlägt Alarm – „Wird schon bald nicht mehr reichen"

Bochum. Seit dem Ausbruch des Coronavirus' ist die Arbeit der Tafel nicht mehr die gleiche. Der Tafel-Chef Manfred Baasner aus Bochum schlägt deshalb nun Alarm.

Die Tafel braucht offenbar dringend Hilfe.

Bochum: Tafel-Chef mit alarmierenden Worten

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Tafel in Bochum spürbar mehr zu tun. Um bedürftige Menschen entsprechend versorgen zu können, erhielt sie deshalb nun einen neuen Kühlwagen. Darüber berichtet Radio Bochum.

Doch Manfred Baasner, Chef der Wattenscheider Tafel, hat jetzt eine Bombe platzen lassen. Er sagte: „Die Nachfrage nach dem Lebensmittel-Lieferdienst wird immer größer. Das eine Kühlauto wird deshalb vermutlich schon sehr bald nicht mehr reichen.“

Tafel in Bochum ist überfordert

Seit Covid-19 ist die Zahl der hilfsbedürftigen Menschen, die es nicht mehr zur Tafel schaffen, schließlich „massiv“ angestiegen. Wie die Tafel künftig alle hilfsbedürftigen Menschen versorgen will, ist nicht klar, schreibt Radio Bochum.

Ein weiterer Kühlwagen für die vielen Menschen in Not muss offenbar bald her. (nk)