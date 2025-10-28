Zwei Straßenbahn-Unglücke in Bochum ++ Mann stirbt ++ Weiteres Opfer in Lebensgefahr

Verheerende Straßenbahn-Unfälle am Montagabend (27. Oktober) in Bochum. Das erste Unglück ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf dem Castroper Hellweg. Hier wurde eine Person auf Höhe der Haltestelle Weserstraße von einer Straßenbahn erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Etwa drei Stunden später krachte es auf der Universitätsstraße in Bochum. Auf Höhe der Auffahrt zur A 448 rammte eine Straßenbahn der Linie U35 ein Auto. Für den Fahrer des Wagens sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der 64-Jährige verstarb kurz nach dem Unfall in einem Krankenhaus.

Bochum nach Straßenbahn-Unglücken unter Schock

Zwei Straßenbahn-Unglücke innerhalb so kurzer Zeit in einer Stadt? Das ist selbst für erfahrene Einsatzkräfte ungewöhnlich. Erst rückte die Feuerwehr am Montagabend zu der Unglücksstelle an der Haltestelle Weserstraße aus. Dort kümmerten sich bereits Ersthelfer um das schwerstverletzte Unfallopfer, der auf die Straße geschleudert worden war. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar.

Gegen 22.30 Uhr dann der zweite verheerende Unfall. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bochum zufolge wollte der Unfallfahrer von der Universitätsstraße (Fahrtrichtung Innenstadt) links auf die A 448-Auffahrt Richtung Essen abbiegen. Dabei übersah der Bochumer offenbar eine rote Ampel.

Der Fahrer des Wagens überlebte den Straßenbahn-Unfall in Bochum nicht. Foto: Justin Brosch

