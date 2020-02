Bochum: Straßenbahn stößt mit Auto zusammen – mehrere Verletzte

In Bochum hat eine Stadtbahn ein Auto erfasst.

Bochum. In Bochum sind am Mittwochmorgen ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt.

Bochum: Autofahrer wendete auf Schienen

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei Bochum wollte der Fahrer mit seinem Mercedes auf Höhe der Haltestelle „Röntgenstraße“ wenden, geriet dabei auf die Schienen der Straßenbahn.

Trotz Vollbremsung der Straßenbahn kam es zum Zusammenprall – der Zug schob den Wagen vor sich her, der Fahrer war zeitweise eingeklemmt.

Bochum: Drei Verletzte

Der Mann wurde dabei leicht verletzt, ebenso zwei Insassen der Straßenbahn.

Nach bisherigem Erkenntnisstand sei eine Frau in der Bahn gestürzt, so ein Sprecher der Polizei Bochum. Die Essener Straße in Richtung Wattenscheid war für etwa zwei Stunden gesperrt. (kv)