Elke will noch einmal „Starlight Express“ in Bochum sehen – was die Darsteller machen, rührt zu Tränen

Nachdem Elke das erste Mal „Starlight Express“ in London gesehen hatte, wollte sie das Musical unbedingt auch in Bochum erleben. Doch alleine war die Reise nach Bochum für die gehandicapte Elke nicht mehr möglich. Dank des ASB-Wünschewagens ging ihr Traum jedoch endlich in Erfüllung – mit einer ganz besonderen Überraschung am Ende der Aufführung.

Während ihrer Krankenhausaufenthalte und Therapien dachte Elke häufig an ihren Theaterbesuch in London zurück, bei dem sie das erste Mal „Starlight Express“ sah. Oft unterhielt sie sich mit ihrer Freundin und Nachbarin Christine darüber, dass man das Musical unbedingt auch in Bochum sehen wollte. Doch durch ihre Erkrankung war die Reise von Baden-Württemberg nach Bochum für Elke alleine beinah unmöglich.

Wünschewagen reiste mit Elke und ihrer Freundin nach Bochum

Dann entdeckte Elke einen Bericht über den ASB-Wünschewagen und in ihr wuchs die Hoffnung. Denn genau für Menschen wie Elke ist der Wünschewagen da – für diejenigen, die schwerkrank sind und bei denen der Alltag oft schwer zu bewältigen ist. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), erfüllen diesen Menschen Herzensangelegenheiten und große Träume.

Und auch Elkes Wunsch ging in Erfüllung: Am 30. August brach die Reisegruppe nach Bochum auf. Auch Freundin Christine war mit von der Partie. In NRW angekommen, war die Vorfreude auf die Show riesig. Auf Facebook berichtet der Wünschewagen: „Eine traumhaft gestaltete Kulisse und großartige Plätze ließen die Spannung steigen.“

Darsteller von „Starlight Express“ mit besonderer Überraschung

Elke und ihre Freundin waren von „Starlight Express“ in Bochum hin und weg. Alles, von der Musik und der Geschichte bis hin zu den Kostümen und der Choreografie, begeisterte die beiden Frauen. Am Ende der Aufführung wendeten sich die Hauptdarsteller der Show mit einer ganz besonderen Geste an Elke.

Nach dem großen Finale der Show kamen die Hauptdarsteller von „Starlight Express“ auf Elke zu und drückten ihre Hand. Für Elke war es ein unglaublicher Moment, der ihr noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Nach der Aufführung brach die Reisegruppe zurück in Richtung Schopfheim in Baden-Württemberg auf. Elke und ihre Freundin waren überglücklich über den magischen Tag und den unvergesslichen Auftritt in Bochum. Voller Dankbarkeit bedankten sie sich bei dem Team des Wünschewagens, das ihnen diesen besonderen Tag ermöglicht hatte.