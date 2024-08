Bochum: Frau besucht Starlight Express – es wird wohl ihr letztes Mal sein

Schon seit fast vier Jahrzehnten begeistert der „Starlight Express“ in Bochum seine Zuschauer. Zahlreiche Musical-Liebhaber kommen aus der ganzen Republik, nur um zu sehen, wie die Künstler mit ihren Rollschuhen eine beachtliche Choreografie hinlegen. Jetzt hatte das Musical einen ganz besonderen Gast bei sich in der Show.

+++ NRW: Frau schaut sich in ihrer Wohnung um – es ist ein Abschied für immer +++

Noch einmal zum Starlight Express in Bochum – das war der Wunsch von Sylvia. Und der Wünschewagen machte ihn ihr möglich. Die „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes erfüllen seit 2014 deutschlandweit schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch.

Mit dem Wünschewagen zum Starlight Express in Bochum

Und in den sozialen Netzwerken berichten die ehrenamtlichen Wunscherfüller immer wieder von ihren emotionalen, traurigen, aber auch schönen und herzergreifenden Touren mit den schwerstkranken Menschen.

+++Bochumer Polizei wird zu Einsatz gerufen – als sie einen Karton öffnen, sind sie fassungslos+++

„Keine wirklich weite, aber dafür eine umso spektakulärere Reise erwartete kürzlich die Wunscherfüller Michaela und Tim vom ASB-Wünschewagen aus dem Ruhrgebiet. Fahrgast Sylvia wünschte sich eine gemeinsame Fahrt mit ihrem Sohn Maximilian zum Traditionsmusical Starlight Express in Bochum“, berichten die Wunscherfüller in einem Facebook-Beitrag.

Menschen sind gerührt von der Arbeit der Wunscherfüller

„Die rasante Show beeindruckte beide sehr – und damit sind sie nicht allein! Bereits seit 37 Jahren begeistert Starlight Express sein Publikum. Über 18 Millionen Menschen haben die Show gesehen. Für Sylvia und Maximilian ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis…“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und die Arbeit, die die Wunscherfüller Tag für Tag leisten, lässt kaum jemanden kalt. „Ihr seid die wahren Helden des Alltags. Kein Dank ist zu groß bei dem, was ihr leistet“ und „Das ist so wunderschön, die Menschen nochmals so glücklich zu sehen. Ihr seid unbezahlbar. Danke“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Dem kann man sich nur anschließen!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

24 ASB-Wünschewagen gibt es heute bundesweit, der erste startete 2014 in Essen (NRW). Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.