Starlight Express in Bochum holt „Weltmeister” aus den USA – Fans baff! „Muss weinen“

Seit 35 Jahren jagt in Bochum die Dampflok Rusty über die Bühne und kein Ende ist in Sicht. Das Kultmusical Starlight Express zählt zu den langlebigsten Shows der Welt. Mittlerweile feiert das Spektakel jedoch nicht nur internationale, sondern auch regionale Erfolge. So auch in Bochum. 2024 verzeichnete das Rollschuh-Spektakel mit 440.000 Gästen einen neuen Besucherrekord, wie damals eine Sprecherin mitteilte. Und auch 2025 dreht sich das Erfolgsrad weiter.

Und jetzt dürfte eine Nachricht die Fans von „Rusty“ & Co. besonders interessieren. Denn das Musical holt jetzt echten Weltmeister-Flair nach Bochum.

Starlight Express in Bochum holt „Weltmeister” aus den USA

„Oh Mann! Aus den USA: der amtierende Weltmeister. Die größte Diesellok der Weltgeschichte.“ Mit diesen Worten kündigt Starlight Express auf Facebook die Rückkehr von „Greaseball“, der legendären Diesellok und amtierenden Weltmeisterfigur, an. Fans reagieren begeistert.

„Ich gebe es jetzt einmal zu, diese Szene, wo die unter der Bühne rauskommen, da muss ich immer weinen, ich weiß nicht warum. Ich liebe Starlight Express“, schreibt eine Besucherin. Andere schwärmen von der Atmosphäre in Bochum: „Es war (wieder) eine unglaubliche Vorstellung“ oder „Vor 30 Jahren habe ich das Musical das erste Mal gesehen. Dann dreimal in Folge. Und dieses Jahr noch einmal – und es hat mich wieder fasziniert.“

Starlight Express begeistert seit Jahren

Im Mittelpunkt der Show stehen wie eh und je Rusty, die veraltete Dampflok, Electra, die moderne E-Lok, und eben Greaseball, der Diesel-Weltmeister aus den USA. Zwischen ihnen tobt die rasante „Weltmeisterschaft der Züge“, komponiert von Musical-Legende Andrew Lloyd Webber.

Erst Anfang des Jahres wurde der Mietvertrag des Rollschuh-Musicals in Bochum um weitere zehn Jahre verlängert.

Seit der Premiere am 12. Juni 1988 hat sich Starlight Express zu einem Dauerbrenner entwickelt und Fans bleiben auch nach dreieinhalb Jahrzehnten der Show treu.