Bochum: Stadt gestaltet Park um und stößt dabei auf hochgiftigen Stoff – das musst du jetzt wissen

Der Park am Ehrenmal in Bochum-Wattenscheid ist belastet. Die Stadt leitet Maßnahmen ein.

Bochum. Schlechte Nachrichten für Park-Besucher in Bochum. Der Park am Ehrenmal in Bochum-Wattenscheid wird derzeit umgestaltet. Bei den Arbeiten stieß die Stadt auf einen hochgiftigen Stoff. Dabei handelt es sich um Kieselrot – eine rote Schlacke, die als Streu- oder Füllmaterial verwendet wurde. Die Stadt Bochum hat nun den gesamten Park eingezäunt.

Das Material wurde wahrscheinlich in den 50er oder 60er Jahren in dem Park in Bochum verbaut. Das Fatale: Das Kieselrot ist stark mit Dioxinen belastet – eine hochgiftige Substanz. Dioxine reichern sich beim Menschen im Fettgewebe an und können Krebs verursachen.

Bochum: Stadt schließt Gesundheitsgefährdung nach Dioxinfund aus

Dioxine werden meist über tierische Lebensmittel aufgenommen. Weitere Auswirkungen von Dioxin: Störung des Immunsystems, der Atemwege, des Nervensystems, der Schilddrüse sowie des Verdauungstraktes.

Gehwege im Park in Bochum sollten erneuert werden. Dabei wurde giftiges Dioxin gefunden. Foto: Stadt Bochum

Laut der Stadt Bochum besteht kein Grund zur Sorge. Dioxine sind nicht wasserlöslich. Durch den Regen wird es nicht aufgeschwemmt. „Eine Gesundheitsgefährdung für Menschen kann die Stadt daher ausschließen“, heißt es von der Stadt Bochum. Denn das Dioxin liegt hier gebunden in Kupferschlacke vor. Es sei also kein Kontaktgift.

Bochum: Kosten fallen höher aus

Erst 1991 entdeckte das Land NRW Kieselrot auf Sport- und Spielplätzen sowie auf Spazierwegen. „Anlass war die Kupferschlacke, die ein Unternehmen aus Marsberg seinerzeit unter dem Produktnamen Kieselrot vertrieben hatte und das sich im Gegensatz zu Kupferschlacke anderer Hersteller als dioxinbelastet erwiesen hatte“, erklärt Dr. Jürgen Schneider vom Umwelt- und Grünflächenamt.

Die Wege im Park Ehrenmal in Bochum müssen nun komplett neu aufgearbeitet werden. Die Kosten dafür sollen höher ausfallen als bisher gedacht. Ob der Park auch länger geschlossen bleibt, ist noch unklar.

Auf bochum.de/kieselrot werden Anwohner und Interessierte aus Bochum über den aktuellen Sachstand informiert. (ldi)