Bochum: Stadt installiert Poller auf Straße – dann geht die Diskussion los

Bochum. Die Stadt Bochum nahm am Mittwoch versenkbare Poller in der Brüderstraße in Betrieb. Diese fahren um 19 Uhr automatisch hoch und am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder herunter. In den Abend- und Nachtstunden sollen so „rücksichtslose Autofahrer“ ferngehalten werden.

Nachdem die Stadt am Mittwochmittag die Inbetriebnahme der Poller auf Facebook meldete, ist eine Diskussion entbrannt.

Bochum: Stadt installiert Poller, dann bricht Diskussion aus

Die Stadt Bochum hat es offenbar satt, dass Rowdys in der Brüderstraße für Unruhe sorgen. Deshalb hat sie die versenkbaren Poller installiert, die Autofahrer davon abhalten sollen, die Straße zu durchfahren und sich mit ihren Autos dort aufzuhalten. „Künftig kann das 'Carposing' vor allem in den Abendstunden hier nicht mehr stattfinden“, schreibt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite.

Daraufhin kam es zu einer großen Diskussion über die Zustände in der Stadt und die neue Maßnahme. Einige Facebook-Nutzer freut das Vorgehen der Stadt. Sie loben die Maßnahme, wobei sie aber auch schreiben: „Das Problem wird nur verschoben. Jetzt suchen sie sich die Brückstraße aus. Da war es im Sommer bereits zu beobachten“ und: „Man kann doch immer noch eine 'Prollrunde' fahren. Konsequent wäre es, wenn man endlich auf der Kerkwege zwischen Brüderstraße und Kortumstraße eine Fußgängerzone einrichten würde.“

Auch eine andere Frau schreibt: „Ich finde es gut. Verstehe aber einfach nicht, warum sich keiner um die Alleestrasse kümmert. Täglich werden da Rennen gefahren.“ Andere wiederum finden:

„Eigentlich eine gute Idee, wenn die Gastronomie in 'Normalbetrieb' ist. Aber während des Lockdowns die Zufahrt für den Lieferservice und die Selbstabholer zu erschweren, ist mir nicht wirklich schlüssig.“

„Permanentes Abkassieren der Poser hätte wesentlich mehr gebracht. Wer sich dort nun einen freien Parkplatz vor 19 Uhr ergattert, kommt dann vermutlich auch vor 5 Uhr morgens nicht mehr raus, wenn am anderen Ende auch abgeriegelt ist.“

„80 000 Euro für so etwas? Aus was besteht es? Unnötig Geld verschwendet. Hätte man doch für viel weniger Geld etwas bauen können oder sehe ich das falsch?“

Diskussion zeigt Problem auf

Die Diskussion zeigt, dass in Bochum wohl eindeutig ein Problem mit Rowdys und Posern besteht. Ob die versenkbaren Poller das Problem nun tatsächlich reduzieren werden, bleibt abzuwarten.