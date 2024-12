Bochum bereitet sich auf Silvester vor – Stadt greift zu drastischen Mitteln

Weihnachten ist gelaufen, jetzt steht – wie jedes Jahr – das nächste Fest vor der Tür: Silvester! Für viele gehören China-Böller, Raketen und Co. zum Jahreswechsel einfach dazu. Die Stadt Bochum greift genau deswegen jetzt zu drastischen Mitteln.

Bochum bereitet sich auf Silvester vor! Während die einen es zum Jahreswechsel mit Raclette und Bleigießen eher ruhig angehen, wollen andere es ordentlich krachen lassen. Doch das ist in Bochum nicht überall möglich, wie „Ruhr24“ berichtet.

Stadt Bochum verbietet HIER das Feuerwerk

In mehreren Straßen der Innenstadt gilt in der Zeit vom 31. Dezember um 20 Uhr bis zum 1. Januar um 4 Uhr ein striktes Feuerwerksverbot! Dabei handelt es sich um ein „Mitführ- und Verwendungsverbot von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2“.

Dazu gehören laut Zoll „Feuerwerkskörper, von denen eine geringe Gefahr ausgeht, die einen geringen Lärmpegel besitzen und zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind“. Raketen, Böller und auch Feuerwerks-Batterien sind in diesen Bereichen also strikt untersagt!

Bochum: Das passiert, wenn du gegen das Verbot verstößt

Das Verbot gilt für die Brüderstraße, Teile der Straße Kerkwege, Kortum- sowie Kreuzstraße. Schilder sollen auf die Verbote hinweisen. Es sollen auch Kontrollen durchgeführt werden. Wenn du dann trotz Verbot mit dem Feuerwerk dort erwischt wirst, musst du Böller, Raketen und Co. sofort entsorgen! Dafür steht sogar ein Extra-Container bereit.

Mit dem Verbot sollen die Bochumer vor allem vor sich selbst geschützt werden, denn in der Silvesternacht 2022/23 hatten die Feuerwehr und das Krankenhauspersonal einiges zu tun – zum Beispiel wegen schwerer Gesichtsverletzungen! Aber auch einige Brände gab es. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Jahreswechsel 2024/25 für die Einsatzkräfte ruhiger verläuft.