Bochum: Mann ballert mit Waffe in die Luft – als Polizei kommt, wird es gewalttätig

Bochum. In Bochum kam es in der Silvesternacht kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps.

Der Mann aus Bochum hatte vorher mit einer Waffe in die Luft geschossen.

Bochum: Als die Polizisten den Mann stellen, kommt es zur Auseinandersetzung

Einige Minuten vor dem Jahreswechsel meldeten Zeugen in der Cramerstraße in Bochum, dass dort von mehreren Personen in die Luft geschossen wird. Als die Zivilpolizisten am Ort des Geschehens eintrafen, hörten auch sie die Schüsse. Außerdem wurden in der Nähe ihrer Einsatzfahrzeuge Böller gezündet.

Als sich die Beamten sich dann als Polizisten zu erkennen gaben, versuchte ein 26-jähriger Mann zu flüchten. Der Versuch missglückte allerdings und der Schütze konnte gestellt werden.

Der Bochumer macht es den Polizisten allerdings alles andere als einfach und leistete erheblichen Widerstand. Dabei wurde der Mann leicht verletz.

Unter seinen mitgeführten Gegenständen befanden sich eine Schreckschusspistole, mit der er zuvor rumgeballert hatte, sowie mehrere illegale Feuerwerkskörper. (cm)